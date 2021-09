A német tulajdonú Continental a kormány stratégiai partnere, ám ez sem adhat felhatalmazást a makói gyár vezetésének a munkavállalói jogok durva csorbítására, a dolgozók egymás közötti beszélgetéseinek cenzúrázására – írja közleményében a MASZSZ a napokban nyilvánosságra került hír alapján, miszerint a gumigyári dolgozóknak adott esetben engedélyt kell kérniük még az egymás közötti rövid beszélgetésre is, a téma pontos megjelölésével.

Tisztában vannak-e a kormány illetékesei azzal, hogy miféle gyalázatos előírással korlátozza a dolgozók szabadságát a munkáltató a Continental leányvállalatánál, a makói gumigyárban? – kérdezi Kordás László. A MASZSZ elnöke szerint egyetlen munkáltatónak sem adhat felhatalmazást a magyar alaptörvény és a jogszabályok egyike sem arra, hogy cenzúrázza vagy a éppen a témától függően akár kategorikusan megtiltsa a munkavállalók egymás közötti beszélgetését.

Márpedig Makón, a gumigyárban éppen ez történik, hiszen most adták ki az erről szóló viselkedési utasítást. Kordás László elnök szerint az abban szereplő korlátozásokkal a munkáltató durván csorbítja sőt, egyenesen sárba tiporja a munkavállalók jogait, s ezt a kormánynak kötelessége lenne megfelelő módon és eszközökkel azonnal megtiltani. Még akkor is, ha a jogtalanság éppen az egyik stratégiai partnerénél zajlik. Kordás szerint a magyar törvényeket a külföldi munkáltatóknak is be kell tartaniuk, s ha mégsem teszik, akkor a kormánynak a munkavállalók érdekében azonnal közbe kell avatkoznia.

A MASZSZ felszólítja a kormányt, rendeljen el azonnali hatósági vizsgálatot a makói cégnél, s haladéktalanul vonassa vissza az enyhén szólva is aggályos viselkedési utasítást.

Mint azt csütörtökön megírtuk Contitech Fluid Automotive Hungária Kft. makói üzemében éppen az új kollektív szerződést előkészítő időszakban vezették be az új viselkedési kódexet, amely szerint munkavégzés közben a dolgozókkal csak írásbeli engedéllyel válthat szót „másik üzemegységből” érkező személy. A beszélgetést, legyen az akár csak egyetlen mondat is, a munkáltató cenzúrázza és indoklás nélkül megtilthatja. A helyi érdekképviselet szerint a munkáltató ezzel a szigorítással meg akarja félemlíteni a munkavállalók mellett a szakszervezet képviselőit is. A korlátozással a munkáltató teljesen ellehetetleníti a szakszervezet és a munkavállalók közvetlen kapcsolatát.

A Contitech ugyanakkor arra hivatkozik, hogy munkabiztonsági okokból döntött az új szabályok bevezetése mellett. Szerintük az elmúlt hónapokban a munkavédelmi szabályok be nem tartásából történt balesetek további intézkedéseket kívántak a dolgozók biztonsága érdekében. Emiatt felelős munkáltatóként további szigorítást láttak szükségesnek, hogy megelőzzék a jövőbeli hasonló körülmények miatt előforduló üzemi baleseteket.