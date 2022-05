Három hazai kockázati tőkealap-kezelő végzett összesen 2,4 milliárd forintos tőkebefektetést a Continest Technologies Zrt.-ben. A vállalatban eddig is kockázati tőkebefektetőként jelen lévő Takarék Kockázati Tőkealap I. 400 millió forintos új befektetést eszközölt a társaságban, a Székesfehérvár Városi Alap, illetve a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. pedig 1-1 milliárd forintos tőkeinjekciót adott a cégnek. Utóbbiak ezzel a cégben kisebbségi tulajdonossá is válnak. A tőkebevonás zömmel egy második székesfehérvári gyáregységre, valamint a most is meghatározó nemzetközi tevékenység további kiterjesztésére, és új piacokra jutásra fordítódhat.

Mindhárom kockázati tőkebefektető pénzügyi befektetőként jelent meg a Continestben, az alapítói többség azonban továbbra is megmarad. Az összecsukható mobilkonténerek forradalmáraként Szentendréről indult vállalkozásról korábban többször is írt a Napi.hu – például amikor a hadsereg számára fejlesztettek és gyártottak ilyen infrastruktúrát, illetve amikor a koronavírus-járvány kitörését követően mobil tesztlabort építettek.

A cég jelenleg olyan fejlesztéseken dolgozik, mint a komplett konyhatechnológiával felszerelt konyhakonténer, az áruszállításra is alkalmas cargokonténerek, amelyek összecsukható lényegükből adódóan lényegesen költséghatékonyabbá és fenntarthatóbbá teszik az áruszállítás folyamatát. Ezek mellett készülnek az úgynevezett vertikális farmkonténerek is, amelyet a Green Drops Farmmal és a Baptista Szeretetszolgálattal közösen fejlesztenek. Ezek lényege, hogy a hidropóniaalapú növénytermesztés keretében, termőföld nélkül alakítanak ki növénytermesztésre alkalmas felületeket. És a medikai és katonai felhasználású konténerek továbbfejlesztése is zajlik.

Tegzes Dániel stratégiai igazgató lapunk kérdésére elmondta azt is, hogy a Continest az EU-n kívül az öböl-menti országokban a technológiai transzfer alapú gyártás megteremtésén dolgozik, és tárgyalnak az ukrán partnereikkel arról, hogy az ottani újjáépítést helyben gyártott konténerekkel segítenék.

A 2019-ben alapított Continest Technologies Zrt. az elmúlt években – ahogyan az a fentiekből következik - dinamikusan növekedni tudott: a 2020-ban 820 millió forintot meghaladó árbevételt egy évvel később duplázni tudta.

"Székesfehérgyár"

A Continest által fejlesztett és gyártott, összecsukható konténerek célja, hogy innovatív módon, a fenntarthatóságot és a hatékonyságot szem előtt tartva megoldást kínálnak az ideiglenes infrastruktúrát igénylő helyzetekre - olvasható a tőkebevonásról szóló céges sajtóközleményben. Ez a kínálat találkozik azzal a keresleti oldallal, amit a világpiaci folyamatokon túl a fenntartható fejlődés iránti elvárás erősödésének hatásával lehet leginkább jellemezni. 2021-ben kezdte meg a működését a társaság első konténergyára; a székesfehérvári egység jelenleg pedig már évente ezer összecsukható konténer legyártására alkalmas.

-Úgy látjuk, hogy az összecsukható, moduláris konténertechnológia számára a következő évek meghatározóak lesznek – közölte Tegzes Dániel. A Continest Technologies Zrt. stratégiai igazgatója hozzátéve, hogy az új és a meglévő tőkebefektetőikkel közösen, stabil finanszírozási háttérrel léphetnek új szintre.

Ez az új szint egyrészt egy második gyártóegység megépítését jelenti. Mivel a Continest piacfelmérése szerint jelenleg csupán az Európai Unió évi 3000 darabot is fel fogja szívni, ez a kapacitásbővítés indokolt is. Másrészt viszont a meglévő üzemben megkezdődhet az ipar 4.0 megoldások alkalmazásának bevezetése, illetve a lemezüzemben és a hegesztő csarnokban majd robottechnológia támogathatja a hatékonyabb gyártást. A jelentős összegű tőkebevonás a jelenlegi, 53 fős dolgozói létszámot is jelentősen növeli: a tervezett létszámbővülés már idén 50 fős.

Szeptemberben már termelnie kell az új gyártóüzemnek. A Continest az új beruházásoknak köszönhetően a korábbiaknál is jelentősebb mértékben költözik át Székesfehérvárra, de a vállalkozás operatív központja - ahol szintén további fejlesztésekre kerülhet sor - Szentendrén marad.