A vállalkozó magyarok háromnegyedének alapjaiban változik meg a világ

A koronavírus és az orosz-ukrán konfliktus okozta bizonytalanságok sikeres leküzdése után a folyamatosan áremelkedés most szemléletváltozást hozhat a hazai családi tulajdonú cégeknél. Az infláció ugyanis már a beszállítók árain és a vevői megrendeléseken keresztül is egyre jobban érezteti hatását a vállalkozások tervezett eredményére. Az eddig hosszú távon gondolkodó, hagyományokat szem előtt tartó családi vállalkozások számára is alaposan megváltozik a világ, a gyors alkalmazkodást és változtatást is előtérbe kell helyezni.