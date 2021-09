Vigyázat, a MediaMarkt neve mögé bújva próbálják kicsalni a vásárlók banki adatait

Ezúttal a MediaMarkt nevében próbálják kicsalni a vásárlók személyes és banki adatait meg némi készpénzt is. Egy a Facebookon futó, első ránézésre is irreális hirdetéssel csalogatják a gyanútlan netezőket a kamuoldalra, ahol aztán van minden, ami az ilyenek alapkelléke. Vigyázzanak, ne dőljenek be a csalásnak!