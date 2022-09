Ilyentájt egyébként normál esetben is be szokták zárni egy időre a strandot, a korábbi években azonban a téli időszakban is üzemeltették az 50 méteres úszómedencét, amit lefedtek. Ezen felül a 36-38 Celsius-fokos vízzel töltött termálmedence, valamint a szauna is a vendégek rendelkezésére állt a szezonon kívül.

A fürdő téliesítése, illetve tavasszal a nyári szezonra való felkészítés pedig rendszerint legalább egy-egy hónap üzemszünettel járt együtt.

Arra nem tértek ki, hogy idén miért hagyja ki a téli szezont a strandfürdő, de a portál szerint az energiaárak megugrása állhat a háttérben.

A Csepeli Strandfürdő bezárása főként a kerületi nyugdíjasok számára lehet rossz hír, hiszen hétfőnként, keddenként és szerdánként ingyen látogathatták azt