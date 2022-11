A Céginfo.hu adatai szerint a cégcsoporthoz tartozó Kurucz Agro, Kurucz Farm és Pig-Tade nevű kft.-k július óta csődeljárás alatt állnak, a 2-6 milliárd forint éves nettó árbevétel mellett az elmúlt két évben több száz millió forint veszteséggel zárták az éveket, és a kötelezettségállományuk szintén milliárdos nagyságrendű. A három cégnek jelenleg több mint nyolcvan dolgozója van a NAV adatai szerint.

Az RTL Híradó a sárrétudvari vágóhíd előtt találkozott a Kurucz-cégcsoport volt húsüzemi dolgozóival, akik elmondták, hogy többüknek többhavi fizetéssel tartoznak a cégek, mégis alig mondanak nekik valamit, miközben „a rezsi meg az anyagi terhek csak nőnek és nőnek”. Van akinek több száz ezer, másnak több mint egymillió forinttal tartoznak.

A dolgozók szerint voltak előjelek, hogy baj lesz, idén már voltak fizetési gondok.

Feldolgoztak és kereskedtek is

A sárrétudvari sertésfeldolgozó telep az egyik legmodernebb az országban. Másfél milliárd forintos állami támogatással épült, 2019-ben az agrárminiszter is ott volt az átadón, aki akkor példaértékűnek nevezte a 120 munkahelyet teremtő beruházást. A családi vállalkozás más fejlesztéseinek is bizalmat szavaztak pályázatokon. A tenyésztés és feldolgozás mellett értékesítést is végeztek, ezzel együtt több száz embernek adtak munkát. A cég nyáron fizetésképtelenné vált.

A vállalat korábban azzal magyarázta a helyzetet, hogy a sertéspestis, valamit a drámaian emelkedő takarmány- és energiaárak bizonytalan piaci viszonyokat teremtettek, de a működés érdekében egyezséget akarnak kötni a hitelezőkkel - a cégvezetők azonban nem nyilatkoztak az RTL Híradónak.