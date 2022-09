Ahogy kimászunk az egyik válságból, jön a másik. Ha végre felállunk, az egyik lábunkat újra kirúgják alólunk. Fogalmunk sincs, mi lesz. A jövő nem túl fényes. Az egész egy nagy nem tudom - idézi a Telex a vendéglátósokat, akik Ilyen mondatokkal kezdik a beszélgetést mostanában. Az általános várakozás eddig az volt, hogy nyílik majd az olló, és a nagyon magas árszintű, fine dining helyek maradnak majd meg, illetve a legolcsóbb büfék, és a középárfolyamos, megfizethető éttermek közül zár be a legtöbb.

Az biztos, hogy rengetegen fognak tönkremenni, a helyek akár 40-50 százaléka bezárhat a közeljövőben - mondták a hírportál riportjában megszólaló szakmabeliek. Azoknak az éttermeknek van esélye az életben maradásra, ahol nagyon nagy a forgalom és a sűrű fillér elve alapján fenn tudják tartani a működésüket. Vagyis akik keveset keresnek egy-egy terméken, és a szokásosnál jóval többet kell belőle eladniuk ugyanahhoz a profithoz.

Fordult a kocka



A járvány idejéhez képest fordult a kocka: akkor azok voltak helyzeti előnyben, akik a hazai közönségből éltek, most viszont azoknak áll a zászló, akik turistákat látnak vendégül, és emiatt vastagabban is foghat a ceruzájuk a számlán. Emellett azok a helyek is nagyobb biztonságban vannak, ahol nem megélhetési vendéglátásról van szó, hanem a tulajdonos a máshol keresett pénzét teszi bele (esetleg jelentős állami támogatást kap).

Van olyan szakértő, aki szerint munkaerőhiány hamarosan meg fog szűnni, és munkanélküliség veszi át a helyét, mivel egyszerűen nem lesznek vendéglátó helyek, és az élet növekvő költségei miatt mindenki többet szeretne majd dolgozni, hogy ki tudja fizetni a számláit.

Logikus közgazdasági gondolat, hogy a családok először az étterembe járásból faragnak le és spórolnak. Ugyanakkor az a felsőbb osztály, aki amúgy eddig nem nagyon spórolósan járt nyaralni, most éppen a vendéglőkben vigasztalja magát a nyaralások lemondásáért.