Magyarország harmadik legnagyobb forgalmú e-kereskedője, az Alza üzembe helyezte a századik önkiszolgáló csomagautomatáját. Az AlzaBox-okkal a webáruház szeretné megkönnyíteni a vásárlói karácsonyi vásárlását. Ennek érdekében a cég hetente több tucat új AlzaBoxot telepít, és a tervei szerint ez a flotta karácsonyig összesen 200 tételesre hízik. Ez azt jelenti, hogy december 23-án a webáruház még 25 000 csomagot lesz képes kiszállítani az AlzaBoxokba, amelyeket a vásárlók így még Szenteste előtt kényelmesen átvehetnek.

Az Alza azonban most azt is bejelentette, hogy a csomagautomatáinak használatát mostantól nem privilegizálja: megnyitja azokat a piac más szereplői, a csomagkézbesítők és más webáruházak előtt is. Így az ügyfelek számára egyetlen okos átvevőhelyet biztosít, ahol hamarosan minden online rendelés átvehető lesz.

- A vásárlók nagyon gyorsan felismerték, hogy az AlzaBox az egyik legbiztonságosabb, időbeosztásukhoz leginkább illeszthető szállítási mód, hiszen az AlzaBoxok nonstop, éjjel-nappal elérhetőek, és a megrendelt termékek sorban állás nélkül, mindössze néhány másodperc alatt átvehetők - mondta Takács Csaba, az Alza.hu magyarországi vezetője. - Tavaly év elején az Alza vásárlói még csak a megrendeléseik 6 százalékát vették át az AlzaBoxon keresztül, most pedig már több mint egyharmadát ide szállíttatják ki – tette hozzá a cégvezető.

Az Alza-csoport nemzetközi viszonylatban jelenleg 1300 darabot meghaladó AlzaBoxot üzemeltet, így több mint 130 000 csomagfiók áll a vásárlók rendelkezésre. A jövő év közepére a webáruház ezt a számot közel háromszorosára növeli, és több mint 3000 AlzaBoxot tervez üzemeltetni a Cseh Köztársaságban, Magyarországon és Szlovákiában, évi 108 millió küldeményt meghaladó szállítási kapacitással. E cél érdekében hetente akár 90 új helyszínt is hozzáad a három országban található hálózatához.