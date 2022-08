A cukor hosszú időn át egyre olcsóbb lett a világpiacon, tavaly azonban hirtelen fordulat következett be, és elindult az áremelkedés, amivel most már a termelőknek is számolniuk kell – mondta Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetsége főtitkára a napilapnak.

Az iparági jelzések szerint nemcsak itthon, de Európában mindenütt cukorhiány alakulhat ki. Ráadásul az üzemanyagok, a közúti és a tengeri szállítás, valamint az alap- és csomagolóanyagok euróban számolt, a növekvő infláció és a gyenge forint hatására elszálló ára is drámai módon sújtja őket.

Az élelmiszeripar egészében a drágulás mértéke meghaladja az 50-100 százalékot. Az édesség- és jégkrémgyártóknak azonban még a trópusokon termesztett kakaó, kávé és vanília beszerzése közben jelentkező számtalan akadállyal is meg kell küzdeniük.

Bár a kedvezőtlen folyamatok végét egyelőre nem látni, biztató jelek már vannak: a logisztikai költségek, a tengeri konténeres szállítás árai mérséklődtek, valamint a forint árfolyamának is kissé stabilizálódott - tette hozzá a főtitkár. Emellett az Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) legutóbbi riportja alapján bizonyos élelmiszerek ára már csökken.