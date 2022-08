Magyarországon az utóbbi években méltánytalanul alacsony volt a cukor és a cukorrépa ára, így a termelők évről évre csökkentették a gazdák vetésterületet. Míg 2017-ben 15,5 ezer hektáron termesztettek itthon cukorrépát hazai feldolgozásra, addig 2021-ben már csak 10,5 ezer hektáron, az idén pedig már csupán 8,6 ezer hektáron.

A helyzetet az aszály tovább súlyosbította, csökkentve a várható hozamokat, így idén nem is számíthatunk jó cukorrépatermésre.

Kevés lesz az alapanyag, amit a hazai cukorgyártó fel tud dolgozni Kaposváron. Ez viszont azt jelenti, hogy drága lesz a cukor

- mondta Dorogi Árpád az InfoRádióban.

Jövőre sem lesz elég cukor az európai kontinensen. Csakhogy Európán kívül is csökkent a kínálat, nagyot emelkedtek az árak és nőttek a szállítási költségek. Most még ellátási problémák is keletkeztek, a kereskedelem pedig mindezek miatt nem is tudja pótolni a keletkező hiányt Európában, ami ellátási problémákat okozhat - fogalmazott a Cukor Terméktanács elnökhelyettese.

Prognózisa szerint még a hazai, 300 ezer tonnás cukor fogyasztás negyedét sem fogjuk tudni előállítani 2022-ben, mivel a tavalyi 80 ezer tonna után 60 ezer tonna körül lesz a hazai termelés. Ahhoz, hogy legalább az itthoni gyártást el lehessen látni alapanyaggal, legalább 13-14 ezer hektárnyi területen kellene cukorrépát termeszteni.

A hiány fokozza, hogy veszteségesek a cukor kereskedelmével foglalkozó kereskedők, mert ők csak a beszerzési árnál olcsóbban árusíthatnak, mivel a cukor is az árstop alá tartozik. "Hogy ez mikor fog megváltozni arra nem tudom a választ" - tette hozzá Dorogi Árpád.