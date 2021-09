A nyílt tenderfelhívást az ajánlatkérő Újpesti Torna Egylet közölte az uniós közbeszerzési közlönyben.

A csarnok alapterülete 1 638 négyzetméter lesz. Ebből megközelítőleg 1 000 négyzetmétert tesz ki a 4 pályás játéktér. Az épületben kialakítanak még nézőteret, valamint 2 öltözőt vizesblokkokkal, fogadó teret, továbbá lesz raktár és műhely is. Az építési idő 12 hónap.

Az ajánlattevőknek be kell mutatniuk egy, legalább 1 200 négyzetméter nettó alapterületű referencia munkát, amely épületgépészeti és épületvillamossági munkákat is magában foglalt. Pénzügyi követelményeket nem tartalmaz a felhívás, továbbá nem szerepel benne a becsült ellenérték sem.

Az ajánlattételi határidő október 29.

Az értékelésnél 70 súlyszámmal szerepel az ár és 30 súlyszámmal a minőség.

A Wikipédia szócikke szerint a curling a téli olimpia programjában szereplő csapatjáték, a téli sportok egyike. A játékot két csapat játssza, mindkét csapat nyolc-nyolc követ csúsztathat a jégpályán egy kijelölt kör alakú mezőbe. Az a csapat nyer, amelynek kövei a játékrészek végén a legközelebb esnek a kijelölt kör középpontjához.

A Napi.hu 2004 februárban írt arról, hogy a Magyar Curling Szövetség 1989-ben alakult, majd a kilencvenes évek eleji kérészélete után néhány évre a tetszhalál állapotába került. Néhány év kihagyás után 2003-ban ismét meghirdették a Magyar Curling Bajnokságot, melyre akkor négy férfi és két női csapat részvételével került sor. Ehhez képest a 2003 novemberében megrendezett Magyar Kupán már 15 csapat vett részt. Studniczky Ferenc szövetségi elnök akkor elmondta: várhatóan 2004 őszre elkészülhet Magyarország első curlingpályája, a helyszínről jelenleg is tárgyalások folynak a XIII. kerületi önkormányzattal. Jó hír a sportág szerelmesei számára az is, hogy Győrben is folynak előzetes megbeszélések egy esetleges pályaépítésről.