A Danone 2020 novemberében jelentette be „Elsőbbséget a helyi piacoknak” (Local First) elnevezésű, a vállalat működésének átalakításáról szóló tervét. A Danone strukturális és szervezeti változtatásokat magában foglaló adaptációs tervének fő célja, hogy a helyi piacokra nagyobb hangsúlyt helyezve, a vállalat a fenntartható és nyereséges növekedése megvalósuljon egy agilisabb, hatékonyabb és egyszerűbb szervezet révén. Ez egyben nagyobb önállóságot is biztosít helyi szervezeteknek, miközben közelebbi kapcsolatot lehet építeni a fogyasztókkal, valamint a helyi fogyasztói igényekre is jobban lehet összpontosítani. Ennek első lépése, hogy helyi szinten a Danone összes üzletága és termékkategóriája közös irányítás alá kerül, ez valósult meg a mostani kinevezéssel.

„Nagy megtiszteltetés, hogy a jövőben én irányíthatom a Danone teljes magyarországi tevékenységét – mondta el Kralovánszky Gábor a kinevezése kapcsán. – A világjárvány új üzleti környezetet teremtett, ami megerősítette a vállalatot abban, hogy az eddigi működési struktúráján változtatni kell. Az »Egy életünk van és egy bolygónk« globális jövőképünk - amely előtérbe helyezi a cég portfóliójában lévő termékek fenntarthatóságát is - most még inkább prioritássá vált.

A járvány a fogyasztók igényeit még inkább az egészséges és fenntartható étkezési szokások irányába terelte. Egy fontos új elem, hogy a döntési folyamatok lerövidülnek, azok egy része helyi irányítás alá kerül. Ez óriási felelősség, de új lehetőség is egyben. Az egészségesebb étrend népszerűsítésének új módjait keresve a fenntartható növekedést fogjuk előmozdítani célorientált termékek, márkák és szolgáltatások még erősebb portfóliója révén.”

Kralovánszky Gábor új kinevezése 2021 október 1-től él. A Danone Magyarország Kft. ügyvezetői feladatát eddigiekben ellátó Buzási Dániel szakmai pályafutását új területen - a vállalaton kívül - folytatja. A Danone Kft. nagyon hálás eddigi munkájáért, és sok sikert kíván a jövőbeli tevékenységéhez.