Saját kérésére felmentette tisztségéből Andrej Plenkovic horvát kormányfő Darko Horvat építésügyi, területtervezési és állami vagyonkezelési minisztert, akit befolyással való visszaélés gyanújával őrizetbe vett a szervezett bűnözés elleni ügyészség (USKOK) - jelentette vasárnap a horvát közszolgálati televízióra (HRT) hivatkozva az MTI.

Az USKOK gyanúja szerint Horvat 2018-ban, amikor az előző kormányban gazdasági miniszteri posztot töltött be, helyettesét, Ana Mandacot arra utasította, hogy egy 2,6 millió kunás (124 millió forintos) vissza nem térítendő támogatási keretből az odaítélésnél bizonyos embereket előnyben részesítsen. A kis- és középvállalkozók számára a nemzeti kisebbségek által lakott területeken meghirdetett programban olyanok kaptak támogatást, akikkel a tárcavezetőt valamilyen érdek kötötte össze, vagy akiknek a támogatására Tomislav Tolusic volt mezőgazdasági miniszter, illetve Boris Milosevic, a szerb kisebbséghez tartozó miniszterelnök-helyettes javaslatot tett. Az ügyészég ellenük is nyomozást indított, valamint a miniszter helyettesével és két államtitkárral szemben is vizsgálódnak.

A horvát kormányfő azt megelőzően mentette fel tisztségéből Horvatot, hogy szombat este gyorsított eljárásban a bíróság egy hónapi vizsgálati fogságot rendelt el számára.

Ana Mandac beismerte bűnösségét a gazdasági minisztériumnál folyó vesztegetési ügyben: az esküdtszék előtt tett vallomásában, amely után Horvatot tegnap őrizetbe vették, elmondta, hogy a miniszter utasítására a pénzt olyan cégeknek fizették ki, amelyek nem feleltek meg a támogatási feltételeknek - írja az Index.hr.

Az is kiderült, hogy Horvat személyesen mondta, hogy két vállalat, a Cestogradnja és a Megamont fontos az akkori miniszterelnök, Tomislav Tolušić számára. Azt is megerősítette, hogy a Regionális Fejlesztési és EU Alapok Minisztériumának államtitkára, Velimir Žunac, ugyanezen minisztérium akkori helyettes államtitkára, Katica Mišković, valamint a Horvát Köztársaság kormányának miniszterelnök-helyettese, Boris Milošević, aki a vita idején még a Minisztertanács helyettes tagja volt, szintén kért állami támogatást különböző cégeknek.

Megerősítette, hogy Milošević, Tolušić, Žunac és Katica Mišković tudták, hogy a vállalatok, amelyekért közbenjártak, nem teljesítették a támogatási feltételeket, és hogy a pályázók rangsorának ellenőrzése esetén nem pályázhatnának további forrásokra. Állította, hogy kiterjedt korrupciós sémák mentén kellett elosztani a forrásokat.