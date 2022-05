Az első teljesen hazai fejlesztésű önkiszolgáló kasszát még 2019-ben mutatta be a Laurel, azóta kétszáznál is többet üzemeltek be, 11 hazai retaillánc mellett több külföldi helyszínen is - mondta Bessenyei Attila, a cég ügyvezetője.

A kasszazónáink egyre nagyobb mértékű automatizálásával jelentős humánerőforrást tudunk visszaadni az eladótérnek - mondta Kulin Kitti, a Decathlon vásárlói kapcsolatok vezetője.

A legnagyobb, budaörsi áruházukban egy éve 15 hagyományos kassza működött, melyek heti 520 órányi munkát adtak a dolgozóknak. Ez jelenleg, amikor is 5 hagyományos pénztár mellett 10 önkiszolgáló üzemel már kevesebb mint 300 óra. Éves szinten ez egyetlen áruházban nagyjából 10 ezer megspórolt munkaóra, ami várhatóan még több lesz, amint - a tervek szerint ősszel - a budaörsi áruház is átáll a teljesen önkiszolgáló üzemmódra.

A távlati cél pedig, hogy 2023 végére a 24 magyarországi Decathlon túlnyomó többségében – sikeres tesztidőszak esetén akár az összesben – megszűnjenek a hagyományos kasszák.

Budaörsön a most zajló automatizációs beruházásnál 8 hónapos megtérüléssel kalkulálnak, ez a kisebb üzletekben valamelyest hosszabb idő.