Az augusztus második felében már a főiskolás, egyetemista diákok is elkezdenek felkészülni az új tanévre, amely során elkerülhetetlen kérdés a pénzügyek kezelése, és ha eddig nem volt, akkor a bankszámlanyitás. Különösen a gólyák életében hoz komoly változást az iskolakezdés, hiszen egyre inkább magukról kell gondoskodniuk: ki kell fizetni a lakásbérletet, meg kell vásárolni a szükséges élelmiszereket, fizetni kell a közlekedést, a rezsit.

A bankszámla emellett gyakran az alapvető feltétele annak is, hogy ösztöndíjat vagy szociális támogatásokat kaphasson a fiatal az oktatási intézménytől. Emellett a tandíjat is lehet bankszámláról átutalni. A bankszámla mellett hasznos, ha van mobil applikáció, hiszen ma már a lakosság többsége ezen keresztül intézi a banki ügyeit.

Kedvező diákszámla és sokat tudó mobilapp

Ez lenne a legoptimálisabb kombináció a diákok számára - állítja a Biztosdöntés.hu. A fizikai bankkártya szinte minden nagybanknál kiváltható már. A nyolc hazai nagybank mindegyike csatlakozott már az Apple Pay-hez és közülük hét kínál érintéses bolti mobilfizetési szolgáltatást az androidos telefonnal rendelkezőknek vagy a Google Pay, vagy saját fejlesztés keretein belül. Ezekkel a megoldásokkal a bolti érintéses fizetések során lehet fizetni a bankkártya helyett itthon és külföldön. Sőt már a készpénzfelvételhez sem szükséges feltétlenül a plasztik, mivel már egyre több olyan ATM érhető el, ahol telefonnal is azonosítható a kártya.

Átutalni, egyenleget lekérdezni és számlatörténetet ellenőrizni szintén minden bank mobilapplikációjával lehetséges. A fő különbség abban van, hogy ezen felül még mire is használható bankügyekben az okostelefon.

Simple - egyszerűen kell

Az OTP Bank leányvállalata által fejlesztett Simple applikáció a letöltési számok alapján piacvezetőnek számít a banki fizetési appok között. Az OTP Bank - Androidon - egyedülálló mobilfizetési megoldása korántsem csak a legnagyobb hazai bank ügyfeleinek lett kifejlesztve: bármely bank ügyfele beregisztrálhatja kártyáját és fizethet vele, illetve feltöltheti vele a Simple mobilkártyáját, amivel telefonnal fizethet az üzletekben. A Simple feltöltős kártyája azonban a törvényi szabályozás miatt csak korlátozott összegben használható.

Az app azonban sok mindenre képes még ezen kívül, főleg a közlekedést és a kultúrát támogatja. A közösségi és taxiközlekedési díjfizetés, autópályamatrica-vásárlás, parkolásfizetés, mozijegy- és színházjegy-vásárlás, biztosításkötés és könyvvásárlás mellett alkalmas sárga és fehér csekkek QR-kódos befizetésére.

Sőt, a vonalkódos, QR-kódos vagy felmutatásra szóló hűségkártyák elektronikus tárolására is használható, továbbá bulikeresővel is ellátták, és még adományozási lehetőséget is kínál. Mivel a Simple bankfüggetlen szolgáltatást nyújt, így bármely bank kártyájával együtt használható alkalmazás, nem kell hozzá OTP számlát nyitni. Letöltését és használatát ezért mindenkinek javasolják a BiztosDöntés.hu szakemberei.

Az MNB szidja, de nagy kedvenc a Revolut

A Revolut Bank mobilalkalmazása igazi svájci bicska a pénzügyi applikációk között. Ennek segítségével a felhasználó ingyen utalhat át pénzt Magyarországra, nagyon kedvező devizaváltási árfolyamokkal válthat, vásárolhat kriptovalutát, a fintech cég bankkártyája pedig különösen fejlett védelmi szolgáltatásokat is tartalmaz.

Kikapcsolható a bankkártya két fizetés között, amely a kártya ellopása esetén lehet hasznos, de ugyanígy kikapcsolható külön-külön az érintéses, a mágnescsíkos, az internetes fizetés vagy a készpénzfelvétel. Emellett - ha Revolut bankkártyával fizet valaki - észrevétlenül takarékoskodhat is, hiszen a megadott összegig minden bankkártyás vásárlást felfelé kerekít az alkalmazás, a kerekítést pedig félreteszi a felhasználónak.

A Revolut még ezenkívül is sok mindent tud és egyre többre lesz képes a jövőben, érdemes élni vele, hiszen feltétel nélkül havidíj-mentes a használata, az app pedig magyar nyelvű. A Revolutot szintén bármilyen bank által kibocsátott bankkártyával fel lehet tölteni (a feltöltés vásárlásnak számít, tehát azonnali és ingyenes), így bármely hazai diákszámla mellé javasolt a használata.

A Revolut komoly versenytársa most külföldön az OTP Bank új szolgáltatása, a lakossági forint fizetési számlához kérhető Árfolyam+ számlacsomag-elem, amelyet aktiválva a külföldi bankkártyás vásárlásokat középárfolyamon számolja el a bank több devizanemben is. Ugyanilyen kedvezményes feltételek mellett lehet az elektronikus devizaátutalásokat is intézni, mindkettőt 300 000 forint havi keretösszegig.

Díjmentes készpénzfelvétel és kártyás vásárlás

A diákszámlákhoz is kérhető a törvényileg szabályozott ingyenes készpénzfelvétel 16 éves kortól. Ennek lényege, hogy minden magyar bankszámlatulajdonos a számlavezető bankjánál megjelölhet egy saját nevére nyitott bankszámlát, amelyhez ez a kedvezmény kapcsolódik. Havonta 150 000 forint vehető fel teljesen ingyen bármely Magyarországon elhelyezett ATM-ből, de legfeljebb havi 2 tranzakcióval. A teljesen ingyen azt jelenti, hogy a készpénzfelvétel pénzügyi tranzakciós illetékkel sem terhelhető.

Érdemes élni ezzel a lehetőséggel, hiszen jogszabályi előírás alapján minden banknál elérhető. Ezenfelül minden bankkártyával díjmentes a vásárlás korlátlan számban és összegben Magyarországon és külföldön. Hasznos lehet ezt is kihasználni, hiszen a következő fejezetben ismertetett lehetőségek mind fizethetők bankkártyával is, azaz díjmentesen.

Számlanyitás egy szelfivel

A felsőfokú tanulmányok évei általában nem a gazdagságról szólnak, ezért egy hallgatónak fontos szempont a minél olcsóbb, lehetőleg díjmentes szolgáltatások használata. A Revolut vagy a Simple azonban, bármilyen jók is, valószínűleg kevesek lesznek, hiszen nem lehet például készpénzt befizetni rájuk, a Revolutról indított átutalások pedig nem teljesülnek azonnal.

A legtöbb hazai banknál lehet már számlát nyitni anélkül, hogy bemenne az ügyfél a bankfiókba. A szelfis számlanyitás lényege, hogy 18 éves kor felett a mobiltelefonnal önállóan, banki ügyintéző közreműködése nélkül megnyitható egy bankszámla, csak be kell fotóznia magát és az igazolványait az ügyfélnek, amit az ügyintézők ellenőriznek. Elképzelhető, hogy emiatt csak a következő banki munkanapon nyílik meg a számla, de a bankba bemenni nem szükséges.

Szelfis számlanyitást a CIB Bank, a Gránit Bank, a K&H Bank és az OTP Bank kínál. Más bankoknál videóbankon keresztül lehet bankszámlát nyitni távolról, bankfióki ügyintézés nélkül, ez viszont csak a videobankos ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében lehetséges, és a folyamat közben a videohívás nem szakadhat meg, ellenkező esetben elölről kell kezdeni a folyamatot. Videobankos számlanyitás az Erste Banknál, a MagNet Banknál, az MKB Banknál, a Raiffeisen Banknál, a Takarékbanknál és az UniCredit Banknál lehetséges. A szelfis bankok közül a CIB Bank, a Gránit Bank és az OTP Bank teszi lehetővé a videobankos számlanyitást is.

Kedvező számlacsomagok

A portál összeszedte, mely bankok kínálják a legolcsóbb diákszámlákat. Az egyik kedvező konstrukció az OTP Junior számla, ahol díjmentes a számlavezetés, valamint a bankkártya éves és kibocsátási díja és az internet- és mobilbank díja is nulla. Kifejezetten nagy fiókhálózattal rendelkezik az OTP Bank, az ő okos ATM-jei vannak a legtöbb helyen, így a könnyen elérhető ügyintézés vagy fióki befizetés is egy fontos érv lehet a legnagyobb lakossági bank választása mellett. Az OTP nemrég megújított mobilalkalmazása képes push üzenetek küldésére a bankkártyás és bankszámlás tranzakciókról, automatikusan elemzi továbbá a bankszámlán történt költéseket. A számlaegyenleg belépés nélkül is látható a mobilappban, így elég gyorsan lehet informálódni a rendelkezésre álló pénzről, vagy arról, hogy megjött-e egy átutalás.

Hasonlóan kedvező megoldás a Raiffeisen Banké, ahol Yelloo nevű bankszámlát nyithatnak a hallgatók. Bár a bank sokféle nullás díjjal kampányol, közülük három számít csak unikumnak: a havi számlavezetés díjmentessége, a 20 000 forintos összegig indított átutalások díjmentessége és a VertiCard kibocsátási és az első éves kártyadíja, ami szintén ingyenes. Utóbbi egy speciális, álló design-nal ellátott bankkártya, mely igazodik a Raiffeisen Bank sárga színvilágához. A Raiffeisennél egy külön alkalmazás szolgál Androidon bolti érintéses mobilfizetésre, a bank fő mobilalkalmazása, a myRaiffeisen mobilalkalmazás pedig a betétlekötés és -feltörés, illetve bankkártya limitkezelés mellett csoportos beszedések kezelésére is képes, amely ritkaság a mobilalkalmazások között. Felkészítették továbbá az azonnali fizetési rendszer (AFR) QR-kód szabványára és fizetési kérelmére is. A myRaiffeisen is képes a költések elemzésére, a funkció önálló nevet kapott: Zoom.

Az Erste Banknál a felnőttek bankszámláját használhatják a diákok is, azzal a kedvezménnyel, hogy a számlavezetés feltétel nélkül díjmentes. Mellé választható egy olyan - szintén díjmentes - kedvezmény, mellyel 0,3 százalékra csökkenthető 1-1 elektronikusan beküldött belföldi átutalás díja (ráadásul ez is csak a 20 000 forint feletti részre fizetendő). Mivel ez azonos mértékű a bank által befizetendő pénzügyi tranzakciós illetékkel, ezért ennél olcsóbb átutalást hiába is keresnénk Magyarországon. Az Erste Bank csoportszinten kialakított, George nevű mobilapplikációja több újdonságot is hozott a mobilapplikációk világába. Átszínezhető felületével áttekinthetően mutatja meg a banki adatokat, forgalmakat, diagramokat készít a költésekről, automatikusan csoportosítva azokat. Emellett Erste MobilePay néven egy másik mobilapplikációt is letölthetnek a diákszámlások, amellyel - csak Erste Bank által kibocsátott bankkártyával - parkolás, autópályamatrica-vásárlás és sárga, valamint fehér csekk befizetés intézhető, továbbá belföldi mobiltelefon-egyenleg feltöltésére is képes. Az Erste nemrég villantott a MoneyBack nevű díjmentes szolgáltatásával, melynek keretében bankkártyás vásárlásokból térít vissza a bank. A MoneyBack a George mobilalkalmazásban érhető el.

A CIB Bank mobilalkalmazása is ajánlható, mivel nagyon könnyen kezelhető és letisztult felületű. Érdekessége, hogy külön internetkártya is igényelhető, mely csak az internetes vásárlásokra használható, sőt, egyszer használatos kártyaszám igénylésére is van mód. Ez főleg azoknak hasznos, akik semmiben és senkiben nem bíznak: az első sikeres vásárlást követően azonnal lejár ugyanis a kártyaszám, így ha bárki meg is ismeri a kártyaszámot, nem tud már vele vásárolni. Kényelmetlen lehet, hogy minden egyes vásárláskor új és új kártyát kell igényelni, de akiknek a biztonság mindenek felett áll, azok értékelni fogják ezt. A CIB Mobilalkalmazás kezdőképernyős widgettel teszi lehetővé a gyors egyenleglekérdezést, így itt sem kell belépni a mobilalkalmazásba ehhez az alapvető információhoz. A CIB Bank felnőtteknek kínált ECO bankszámlájának diák változata használható a hallgatók számára, mely 24 éves korig feltétel nélkül díjmentes. Az első évben díjmentes a Visa Inspire Elektronikus Bankkártya díja, mellyel egyébként teljesen díjmentes a külföldi bankcsoporti ATM-ek használata. A Raiffeisen diákszámla ajánlatához hasonlóan díjmentes a 20 000 forint alatti átutalás, illetve e felett az átutalás első 20 000 forintra eső része.

A K&H Bank is nagyon régóta kínál versenyképes diákszámla szolgáltatást. A K&H Bank ifjúsági számlacsomagja esetében sem kell havi díjat fizetni a számlavezetésért, a bankkártya éves díja pedig 50 százalékos kedvezménnyel 5 444 forint, de az első évben teljesen díjmentes. A konstrukció része egy megtakarítási számla online tervezővel, mely a megtakarításokban segít. A bank mobilalkalmazásának különlegessége, hogy közösségi közlekedési jegyek megvásárlását és tárolását biztosítja a BKK és a Volán járataira. Az alkalmazással feltölthető továbbá a mobilegyenleg, illetve többféle biztosítás is köthető a segítségével.