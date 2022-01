A digitalizáció kiemelten fontos eleme az Aegon Magyarország hosszú távú vállalati stratégiájának, többek között a korábbi fejlesztéseknek is köszönhető, hogy a koronavírus-járvány okozta kihívások során rendkívül gyorsan teljes körű digitális megoldásokat tudott kínálni a biztosító. Az ügyfélkiszolgálás, valamint a belső folyamatok terén is fennakadás nélkül tudott váltani a társaság a fizikai jelenlétet minimálisan, vagy egyáltalán nem igénylő megoldásokra. A koronavírus okozta lezárások tanulságai digitális téren további lendületet adtak a fejlesztéseknek.

A Digitális Jólét Pénzügyi Védjegy pályázati rendszer célja, hogy hozzájáruljon a pénzügyi szolgáltatások digitalizációjához és a digitális kompetenciafejlesztéshez. A Magyarország Kormánya által létrehozott és a Digitális Jólét Program keretében működő minősítésre pályázni lehet. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) által bejegyzett védjegy egyszerre jelent minőségi garanciát a ma még bizalmatlan felhasználók számára, ösztönzi a digitális tértől távolmaradókat az új szolgáltatások kipróbálására, valamint a pénzügyi szolgáltatókat a digitális és fintech megoldások, illetve az ügyfélélmény fejlesztésére. Ezen a pályázaton nyert az Aegon Biztosító kiemelkedő digitális biztosító címet.

Az Aegon immár az utas-, a casco, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és a lakásbiztosítások terén is teljeskörűen biztosítja a termékek online megismerhetőségét, a szerződéskötést, az egyszeri vagy rendszeres online díjfizetést, a digitális és videós kárbejelentést, a videó-alapú kárszemlét és az ügyfélszolgálatot is. Az életbiztosítások esetében az online kapcsolatfelvétel mellett szintén lehetőség van a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtására, egyenleglekérésre és adatmódosításra is. A biztosító ügyfeleinek jelentős része kizárólag digitálisan tart kapcsolatot a társasággal, ami évente 1 millió ügyintézést jelent.