A helybeli VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. együtt a Swietelsky Magyarország Kft.-vel tervezheti és építheti meg Veszprémben a digitális élményközpontot, nettó 9 milliárd 393 millió forintért - derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből, amelyben az ajánlatkérő Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft. és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közölte ez eljárás eredményét.

A beruházás illeszkedik az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozatba. Az új létesítmény hasznos területe 3800 négyzetméter, de lesz egy 1035 négyzetméteres tetőterasza is. Kívül pedig csatlakozik hozzá egy 100 férőhelyes fedett parkoló, valamint egy kültéri, de szintén fedett 58 férőhelyes parkoló is. Utóbbi alapterülete 1 562 négyzetméter lesz. Épül két személyfelvonó is.

Kapcsolódó Milliárdokért építtet utakat Veszprém

A nyertesekkel december 2-án kötöttek szerződést az ajánlatkérők. Indult még a közbeszerzésen a VeszprémBer Építő Kft. is.

A Napi.hu egy napja írt arról, hogy a kormány megemelte Veszprém, mint az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselőjének támogatását. Eredetileg 2022-ben programfejlesztésre 5,5 milliárd, infrastrukturális fejlesztésre pedig 17 milliárd, összesen 22,5 milliárd forint volt az előirányzat. Most a programfejlesztés 8 milliárd 770 millió, az infrastruktúra fejlesztés pedig 31 milliárd 741 millió forintra növekedett. A kettő együtt 31 milliárd 741 milliót tesz ki.