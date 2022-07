Az extrém hőhullám nagymértékben befolyásolja az idei dinnyeszezon alakulását, ennek hatására a későbbre időzített tételek is korábban érnek be. A hőség miatt a szezon csúcsidőszaka jelentősen lerövidült, összeérett a dinnye, ráadásul a szélsőségesen meleg idő óriási kihívást jelent a gazdáknak is – írja a Frutiveb beszámolója alapján a Magyar Nemzet.

A dinnyének a csapadékszegény, rekkenő hőség tett be a legjobban, ami miatt a szüret is nehezebb, mert az idénymunkások és szedők egészségi állapotára is figyelni kell, nem feledkezve meg arról, hogy egyesek már hetek óta ilyen körülmények között dolgoznak a földeken.

A hőség miatt leromlottak a termésátlagok is: van, ahol hektáronként húsz tonna a hozambeli különbség az előző évekhez képest. Hiánytól azonban idén sem kell tartaniuk a vásárlóknak, a hazai piacok ellátása bőségesen biztosított, és elképzelhető, hogy a következő hetekben is jut majd exportra is a magyar dinnyéből.

Magasabb dinnyeárak jöhetnek

A jelenleginél alacsonyabb árakra ugyanakkor már nem lehet számítani. Az egyik fő termesztőkörzetben, Békés megyében az utóbbi napokban átlagosan kilónként 80-100 forint körül alakult a magvas, és 115-120 forintos sávban mozgott a magszegény dinnye ára. De a FruitVeb szerint idén kiegyensúlyozottan alakult a dinnyeár, ebben a szezonban sem katasztrofálisan alacsony, sem kiugróan magas árakkal nem lehetett találkozni.

Miközben a forróság alapos fejfájást és jelentős pluszmunkát okoz a termelőknek, a fogyasztást mi sem ösztönözhetné jobban, mint a 30 fok fölé emelkedő hőmérséklet.