Több jogszabályi változás is érinti a Nemzeti Dohányboltokat január 1-től, amelyek egy részével csak most találkoznak majd a fogyasztók. Valamennyi cigarettát és cigarettadohányt csak egységes csomagolásban lehet forgalomba hozni Magyarországon. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Kft. ugyanakkor pénteken jelezte, hogy még egy ideig lehet látni egyedi dobozos, tasakos árukat is. Ugyanis korlátlan ideig lehet forgalmazni a véghatáridőt megelőzően hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő – tehát nem egységcsomagolt – fogyasztói csomagolásban lévő dohánygyártmányokat, feltéve, ha azok 2022. január 1-jét megelőzően a dohánytermék-kiskereskedőknél már készleten voltak.

A dohányosoknak fontos arról is tudni, hogy egy év végén megjelent kormányrendelet alapján az engedélyezett adalékanyagokon, idegen anyagokon kívül tilos mentol, valamint mentolszármazék adalékanyagokat tartalmazó cigaretta és cigarettadohány forgalomba hozatala. Ez viszont nem vonatkozik az általánosan forgalmazott ízesített dohánytermékekre (például szivarkák, pipadohányok, új dohánytermék-kategóriák), csak a cigarettákra és a vágott dohányra.

Bár a mentolos dohánytermékeket már 2020-ban kizárták a forgalomból, volt gyártó, amely felismerte a kiskaput, hogy az adalékanyagok mentolozása nem tilos, így maradtak enyhén mentolos termékek a trafikok kínálatában. Most már ezt a kibúvót is megszüntették, így az érintett termékeket 2022. január 26-ig lehet jogszerűen értékesíteni a fogyasztók számára.

Eltűnik az utolsó mentolos jellegű cigaretta is Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya tavaly októberi határozataiban megállapította, hogy a JTI Hungary Zrt. megsértette az ízesítési tilalmat azzal, hogy alacsony mennyiségben tartalmaztak mentolt a termékeik. A JTI vitatta ezt és bírósági felülvizsgálatot kért, amely július végén zárult. Akkor a JTI Hungary Zrt. érvelését elfogadták, hogy nincs teljes mentoltilalom, ezért akkor a gyártó alacsony mentoltartalmú termékei, nevezetesen a Winston Green, Camel Dark Blue, LD Green KS, Winston Blender, Winston XS Line Blender és LD XS Line Green teljes mértékben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Most viszont ezek sem ússzák meg a tilalmat: az új kormányrendelet értelmében az alacsony mentoltartalmú termékek forgalmazása is véget ér Magyarországon január végén - derül ki a Tobacco Magazin cikkéből.

Fontos még a trafikosoknak, hogy január 1-jétől változott a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény, illetve hatályba lépett a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet. Ezek alapján a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH) által kerülnek közzétételre (www.sztfh.hu).

A kiskereskedelmi eladási árakat az ár érvénybe lépésének napját megelőző munkanapon 12 órától teszi közzé az SZTFH. A közzétett listák a termékregisztrátorok (dohánytermék-nagykereskedők vagy az érintett terméket Magyarországon először forgalomba hozók) által megadott adatokon alapulnak.