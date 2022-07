Döntött az ICSID az INA körüli korrupciós ügyben Hernádi Zsolt esetében

Már évtizedekre nyúlik vissza a több horvát kormány bukásához vezető Mol-INA-ügy. A korrupciós gyanú miatt Horvátország már elítélt egy volt kormányfőt is, valamint távollétében a Mol-vezérigazgató Hernádi Zsoltot is. A Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja – mint választott bíróság – most kimondta, hogy Hernádi Zsolt nem vesztegette meg a horvát államot az INA megszerzéséért.