Hiába a fél világot átszelő utaztatás, egy kiló banán, mandarin, citrom vagy körte olcsóbb, mint egy kiló magyar paprika vagy koktélparadicsom.

Bár a mostani zöldség- és gyümölcsárak is borsosak, a történelmi mélypontra gyengülő forint és a csúcsokat döntő energiaárak, a dráguló műtrágya és a háború miatt módosuló logisztikai útvonalak esetleges pluszköltségei is jelentősen módosíthatnak a számokon - írta a portál.

Az utóbbi egy évben jelentkező áremelkedés oka az, hogy drasztikusan emelkedett a munkaerő, a termelésben felhasznált anyagok és az energia ára, valamint nőttek a banki kamatok és beruházási költségek is. A gyümölcsöknél szerepet játszott a tavaszi fagykárok miatti jelentős kínálatcsökkenés is. Nagymértékben drágult a termelés, és ugyanez a tendencia várható a következő egy évben is – mondta Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke, aki szerint e kétéves időszakban a termelési költségek – ágazattól függően – mintegy 25-50 százalékos növekedésével lehet számolni.

Mivel a zöldség-gyümölcs kibocsátás 70-80 százalékát adó, nagyobb vállalkozásokra az úgynevezett kisvállalati rezsicsökkentés nem vonatkozik, a termékpálya szereplőinek többsége számára ez gazdaságilag végzetes lehet, így például az állandó klímastabilizálást igénylő gombaipar akár 2022 első negyedévében ellehetetlenülhet.