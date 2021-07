Bár nem teljesen egyértelmű, hogy milyen intézkedésekkel lépne fel az alapanyagárak emelkedése ellen a magyar kormány, hiszen a drágulás az esetek nagy részében a járvány miatt megindult globális folyamatok eredménye, az azonban biztos, hogy nem csak az építőiparban okoz mindez egyre nagyobb gondot - írja a G7. (Időközben Orbán Viktor kormányfő bejelentette péntek reggel az intézkedéseket nagy vonalakban - a szerk.)

Azokat az anyagokat (elsősorban az acélt, az alumíniumot és a műanyagot), amelyek áremelkedése a kormány szerint az állami lakásépítési támogatás nagy részét rögtön át is szivattyúzza a gyártókhoz, a hazai feldolgozóipari cégek jelentős része is használja. Közülük sok ráadásul olyan multik beszállítója, amelyekre nem egyszerű áthárítani az emelkedő anyagköltséget.

A fémet és műanyagot nagy mennyiségben használó magyar feldolgozóipari cégeknek érezhetően csökkenteni fogja a jövedelmezőségét az alapanyagok árának megugrása. A háztartási gépeket, például vízmelegítőket gyártó, illetve az autóiparnak is szállító Hajdu-csoport vezetője, Novotni Anna azt mondta: épp most számolják újra, az idén már sokadszor, hogy náluk milyen többletköltséget jelent mindez. Becslése szerint egész biztosan százmilliós nagyságrendről van szó.

Lassú javulás

A portálnak nyilatkozó cégek általánosan azzal számoltak, hogy a nyereség egy elég jelentős részét elviheti az alapanyagárak elszállása. A mások mellet autó- és építőipari cégeknek is acéltermékeket szállító hatmilliárdos forgalmú Tom-Ferr Zrt. ügyvezető-tulajdonosa, Laczkó Oszkár azt mondta: az is komoly kockázat, hogy egyes cégek egyszerűen kifogynak a készpénzből, és emiatt cash flow problémákkal szembesülnek. Szerinte már most vannak olyan vállalatok, amelyek ideiglenesen leállítják a termelésüket, mert ilyen piaci körülmények között nem tudnak működni.

Várakozások szerint a helyzet radikálisan nem fog javulni rövid távon. Az alumíniumnál első körben az okozott gondot, hogy az alapanyagként szolgáló hulladékfém épp akkor fogyott el, amikor a kereslet újraéledt, így nagyobb volt a fém iránti igény, mint amit a gyártók ki tudtak volna szolgálni. Emellett az energia drágulása okoz gondot, hiszen az alumíniumgyártás energiaigényes ágazat.

Ugyanez a helyzet az acéllal, így itt csak az vezethet árcsökkenéshez, ha a termelés növekszik. Erre minden esély megvan, hiszen sok kohó visszafogta a kapacitását a járványidőszakban. Ezeket az üzemeket azonban hosszú ideig tart újraindítani, így a G7-nek nyilatkozók nagy többsége nem vár változást 2021 vége előtt, és akadt olyan cégvezető is, aki szerint a következő 2-3 évben drága marad az acél.