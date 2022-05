Az Európai Unió tagországai minden esztendőben április végéig frissítik gazdaságpolitikai programjukat, most éppen a 2022-2026-os évekre előre tekintve. Ez - a Magyarország esetében úgynevezett konvergencia program - természetesen kitér a családok pénzügyeire is, ugyanúgy, mint a gazdaság többi kiemelt területére. Így lehet számolgatni, mennyi pénz érkezhet a pénztárcákba és mennyi folyhat ki onnan, persze egyik oldalról a gazdaság teljesítményéhez igazodva, másik oldalról a különféle támogatások révén.

A járványhelyzetben - 2021-ben és 2022-ben - nem volt könnyű, sok területen fékeztek a vállalkozások a gazdaságban és a családi költekezés is megtorpant, főleg akkor, amikor különféle korlátozások beléptetésére kényszerültek - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Most új helyzet van a háború miatt, ami egyben azért nagyon is hasonlít a járványidőszakra, ez pedig az előretekintés homálya: a járvány során és most is sok a nehezen előre jelezhető folyamat, nem is lehet tudni pontosan, milyen fordulatok várhatók.

A világgazdaság és a magyar is a háborús helyzet és az ebből fakadó bizonytalanságok foglya. A kormány is óvatos, csak visszafogottabb gazdasági növekedéssel számolhat. Ez rányomja bélyegét a családi költekezésre is, ugyanakkor a jövedelmek emelkedése és a különféle támogatások révén némileg kisebb hullámverések várhatók a gazdaság egészéhez képest.

Ugyanakkor nem zárható ki váratlan fordulat, ami a háborús helyzet kimenetelének függvénye. Üzemanyag, energia, étolaj, liszt, csak néhány kiragadott példa a bizonytalanságok köréből, ahol nagy felfordulás sem zárható ki.

2021-ben a háztartások többek vásárolhattak, mint a járvánnyal terhelt 2020-as és a járvány előtti 2019-es esztendőkben (2020-ban a háztartások fogyasztási kiadása 1,4 százalékkal csökkent a megvásárolt javak, szolgáltatások mennyiségét nézve, 2021-ben viszont 4,6 százalékkal nőtt). A magyar háztartások ebben az évben elköltöttek 25 494 milliárd forintot.

Mi várható 2022 és 2026 között a kormány szándékai szerint? Többet fognak költeni a családok, több árut is visznek haza, de nem marad el a drágulás sem.

Családi költekezés

érték* változás folyó áron** változás változatlan áron** a költekezés árindexe** 2021 25 494 11,2 4,6 6,3 2022 29 293 14,9 5,5 8,9 2023 32 164 9,8 4,4 5,2 2024 34 576 7,5 4,4 3,0 2025 37 204 7,6 4,5 3,0 2026 40 031 7,6 4,5 3,0 *milliárd forint, **százalék Forrás: KSH, a kormány előrejelzése

Persze a több kiadáshoz több bevétel is kell a családi kasszákba. A munkavállalói jövedelmek 2022-ben 13 százalékkal emelkednek, ugyanakkor a növekedés üteme 2023-ban már 10 százalék alá csúszik, 2026-ban pedig 8,3 százalék lehet. Közben a drágulás üteme fékeződik, így marad pénz a gyarapodásra is.

Csak példaként, 2022-ben 3800 milliárd forinttal költenek többet a magyarok a nyugtaadatok, a pénztárakban hagyott pénz alapján, mint egy évvel korábban. Ezen belül a drágulás közel 2300 milliárd forintot húz ki a zsebükből, a gyarapodás számlájára pedig (amennyivel többet vásárolnak) hozzávetőleg 1500 milliárd forint könyvelhető el. A következő esztendőkben viszont fordul a kocka, a drágulás mérséklődik, a növekedés (árváltozások nélkül) pedig annyi, amennyi.