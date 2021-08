Csütörtökön délben Budapesten megkezdődött a Duna Aszfalt Zrt. által második ízben megrendezett Duna Group Szabadegyetem. Az építőipar legnagyobb hallgatói rendezvénye amellett, hogy a jövő mérnökeinek háromnapos találkozót biztosít, az iparág népszerűsítését is szolgálja.

A rendezvényt idén is óriási érdeklődés övezte, végül 70 hallgató vágott neki a programoknak. A résztvevők ezúttal is az egész ország területét lefedték: a debreceni, a győri, a pécsi, a bajai egyetem hallgatói is csatlakoztak, ugyanakkor érkeztek a fővárosból is az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karát és a Budapesti Műszaki Egyetemet képviselve.

A fővárosi Kármán Tódor Kollégiumban tartott első napon a szabadegyetemet életre keltő Duna Csoport tulajdonosa köszöntötte a résztvevőket. Szíjj László külön megköszönte a diákoknak, hogy elfogadták a meghívást A hallgatók kérdéseire válaszolva a Duna Aszfalt három évtizedes történetéről is beszélt, bemutatva a fejlődéshez szükséges alapértékeket.

A nyitónapon Kincses Péter főszervező elmondta: a középpontban most a digitális építőipar lesz, melyben az infrastruktúra építés területét tekintve a Duna Csoport élen jár. Ennek megfelelően mind az innovációs napon, mind pedig a 83-es főút projektbejárásán az InfraBIM képezi a fő vonulatot.

A rendezvény szeretné megmutatni a jövő mérnökeinek, hogy a magyar útépítés piacvezetőjénél milyen innovációk vannak. „Emellett a szabadegyetem személyesen összeismerteti az iparágat és az annak jövőjét jelentő hallgatói réteget. A szabadegyetem résztvevőinek mindezek mellett segítünk szakmai gyakorlati helyet és diplomamunka témát találni, és akár állásokat is kínálunk nekik.”

A szabadegyetem végén kapott oklevéllel a hallgatók a Duna Group Tehetséggondozási programjába is jelentkezhetnek majd, amelyet idén tavasszal indított útjára a cégcsoport, az ország legkomplexebb ilyen típusú hallgatói programjaként. „Ez a két program az egyik legnagyobb vállalás az építőiparban az utánpótlás érdekében. Ennek nemcsak anyagi oldala van, hanem nagy mértékben szükséges hozzá a szakemberek ideje, energiája és tudása is.”

A Duna Group Szabadegyetem három napon át zajlik, a fővárosban szervezett innovációs nap után vidéki helyszíneken: érintve az ország két jelentős építőipari projektjét. Pénteken a Pápa és Győr között épülő 83-as gyorsforgalmi út projektjét, míg másnap az M44-esen létrejövő, európai szinten is egyedülálló Tisza-híd projektjét járják be a résztvevők.