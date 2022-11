Válság ide vagy oda, a külföldi nyaralás prioritás

Az EasyJet felmérése alapján a többség az éttermi étkezésekről és az új ruhák vásárlásáról is hajlandó lemondani azért, hogy a megnövekedett árak mellett is fussa külföldi nyaralásra. A brit légitársaság jegyeladásaiból azonban az is kiderül, hogy csúcsidőszakokon kívül már látványosan visszaesett az utasok száma.