Miután hetekkel korábban már le kellett állítani az egyik nagyolvasztót a Dunaferrnél, most újabb leállásra kényszerült a cég: pénteken a második berendezést is ki kellett kapcsolni – tudta meg a hvg.hu.

A társaságnál azért voltak kénytelenek leállítani a termelést, mert a Donau Brennstoffkontor GmbH váratlanul megtagadta a fűtéshez szükséges kokszszállítást.

A Dunaferr túlélése is veszélyben van: csak akkor működhet tovább a cég, ha a koksz beszállítását újraindítja a német cég. Már állami beavatkozást sürget a társaságt, hogy ne kelljen lehúzniuk a rolót.

Az acélipari cég nem most kerül először válságba: már a háború miatti vasércdrágulás, valamint energiaár-emelkedés is problémákat okozott, de korábban a társaság tulajdonlásáról is komoly viták voltak.

A társaságban a magyar államnak is volt 0,0004 százaléka, de tavaly augusztusban 2,201 millió forintért megvált tőle, most viszont orosz és ukrán tulajdonosok marják egymást a társaságért.