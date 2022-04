A kkv-k számára egyelőre reménytelen útvesztő az e-kereskedelem

Az online ügyintézésnél és vásárlásnál az idő és az egyszerűség a döntő, és ezeket egyelőre kevés kisebb cég tudja biztosítani. Ha a folyamat bonyolult vagy sok időt vesz igénybe, egyetlen kattintással megszakadhat, az adatok elemzése nélkül pedig a vállalkozás még csak azt sem fogja tudni, miért. Elmúltak tehát azok az idők, amikor egy kkv a garázsban barkácsolt rendszerrel is sikeres tudott lenni az online piactereken, nekik is szükségük van olyan ügyfélszolgálati technológiára, ami végig látja, segíti és elemzi a vásárló igényeit és választásait, hogy a vásárlás befejezett legyen és a vevők máskor is visszatérjenek.