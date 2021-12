Rekordidő alatt készül el Kelet-Nyugat kapuja: a terminál kivitelezői az indulástól az utolsó munkálatokig mindössze egy év alatt jutottak el. Az 5G-technológiát és zöld energiát használó szárazföldi terminál műszaki átadás-átvétele és próbaüzeme 2022 első negyedévében lesz, az éles üzem a második negyedévben indulhat. A terminál - amely a vasúti nyomtávváltás miatt szükséges átrakodást bonyolítja - évente akár 1 millió darab 20 lábas konténert (TEU) is tud majd kezelni, így elméleti kapacitását és területét tekintve is a legnagyobb ilyen típusú létesítmény lesz Európában.

A földmunkát 2020 októberében kezdték el a 140 hektáros (a Margitszigetnél nagyobb) területen, az építési munkák idén januárban indultak. Mostanra az összesen mintegy tíz kilométer hosszú normál és széles nyomtávú vasúti pálya építése befejeződött, a közúti közlekedésre és a konténerek tárolására használt 225 ezer négyzetméter betonburkolatnál is már csak kiegészítő munkák vannak hátra. A terminál központi épületében a belsőépítészeti munkák folynak, készül a raktár, a gépjárműtároló és a konténerjavító műhely is.

A fényeslitkei terminálon egy 41 méter széles és két 28 méter széles sínen guruló óriásdarut, valamint egy 20 méter magas gumikerekes darut szerelt össze az intermodális rakodási technológia vezető gyártója, az osztrák Künz. Az 5G-s kapcsolat segítségével távolról vezérelt óriásdaruk egyenként 45 tonna terhet tudnak rakodni, méretüket és az alkalmazott technológiát tekintve is egyedülállók a kontinensen.

Nagy szükség van az új áruforgalmi csomópontra Ázsia és Európa között

A vasúti konténerszállításban a kapacitáshiány folyamatos torlódást okoz a meglévő átrakóállomásokon, ezért az európai szállítmányozási ágazatban jelentős piaci igény merült fel egy új intermodális terminál iránt.

Tálosi János elmondta, hogy az Ázsia - egyelőre főként Kína – és Európa között a vasúti áruforgalom évről évre dinamikusan nő, 2019-ről 2020-ra 56 százalékkal bővült: 640 ezer TEU-ról 1,14 millióra, és a bővülés nem áll meg, idén is folytatódott. A jelenlegi fő átrakodási útvonalon, a lengyel-fehérorosz határnál lévő Breszt és Małaszewicze átrakón az összes éves kapacitás mintegy félmillió TEU, így a szerelvényeknek nemhogy órákat, de egyre gyakrabban napokat kell várniuk. Ezért keresnek a szállítók egyéb, alternatív útvonalakat, például más lengyelországi irányokba, vagy akár Kalinyingrád felé. Körülbelül 3 millió TEU átrakodására lenne piaci igény.

A tengeri szállítás problémái – a lassúság, a fennakadások, illetve a jelentős árdrágulás – is növelik a vasút iránti keresletet. Az orosz állami vasút jelentős összegeket költ a következő években a transzszibériai korridor fejlesztésére: 2024-ig 2017-es szint négyszeresére növelné a vasúti forgalmat, hogy gyorsítsa a tehervonatok mozgását. Kazahsztánban is jelentős fejlesztésekbe kezdtek, több átrakót is építenek a kínai határon – hiszen Kínában szintén normál nyomtávú a vasúti pálya.

Emellett az EWG-nél azért is számolnak a forgalom további bővülésével, mert az EU egyre szigorodó környezetvédelmi szabályozása a közúti szállítással szemben a vasútit részesíti előnyben. A tervek szerint 2035-re az Ázsia és Európa közötti áruforgalom 15 százaléka vasúton zajlik majd, évente mintegy négymillió konténerről beszélünk. Ezért van igény az EWG kapacitására, anélkül, hogy mástól, már működő termináloktól elvennék a munkát. Ezt mutatják egyébként előzetes tárgyalásaik, szándéknyilatkozataik is kínai, orosz, valamint japán és koreai partnereikkel is – fogalmazott a cégvezető.

A vállalat az első hónapokban fokozatos felfutással tervez, elsősorban azért, hogy a személyzet kellő rutint szerezzen az átrakodásban. Úgy kalkulálnak, hogy a nyitástól számítva 2-3 évvel elérik az évi 300–400 ezer TEU-egység forgalmat, ami egyelőre a felső határ, a magyar vasúti pályahálózat nem bír el több vonatot. Ezért szorgalmazzák a szakmával egyetértésben a Budapestet elkerülő V0 vasútvonal megépítését.

Újjáéled a logisztikai térség

Az északkelet-magyarországi térség, és egyben magyar gazdaság csak profitál a beruházásból. Az építkezés alatt is igyekezteünk helyi cégekkel dolgozni, a munka majdnem felét ők végezték el. A leendő dolgozókat a térségből toborozzák. A terminál 150 embernek ad munkát, de a multiplikátor-hatással mintegy 500 ember munkája kötődhet hozzájuk. Céljuk egy lakópark építése, hogy a fiataloknak megfelelő lakhatást biztosítsanak, és vonzóvá tegyék a terminált a munkavállalók számára – világított rá Tálosi János.

Az East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt. támogatja a záhonyi középiskolát, és a Nyíregyházi Egyetemet, hogy olyan szakembereket képezzenek, akikre szükségük van. Szoros kapcsolatot építenek ki a fényeslitkei és a térség több más önkormányzatával, társadalmi felelősségvállalásuk keretében őket segítik.

Az EWG nagy előnye, hogy a körülötte fekvő több száz hektárt be lehet vonni a fejlesztésbe. Nagyobb raktárterületet képesek építeni, mint a két másik most működő terminál területe összesen. Várakozásaik szerint 3-5 év alatt 200-300 ezer négyzetméternyi raktár, összeszerelő üzem fog épülni, elsősorban nagy webes értékesítőknek, akik ki tudják használni a vámszabad terület előnyeit. A magyar állam – amellett, hogy az EWG sok százmillió forintot fordított a közforgalmú vasúti hálózat fejlesztésére – milliárdos nagyságrendű pályahasználati-, vám-, és adóbevételekkel kalkulálhat a terminálnak köszönhetően.

5G, digitális iker és zöldtechnológia a 21. század terminálján

Az európai szinten is egyedülálló technológiai fejlesztések által várhatóan jóval nagyobb lesz nagyobb terminál hatékonysága a hagyományos megoldásokhoz képest. A programozott, távvezérelt átrakási tevékenység, a hozzá kapcsolódó nyomon követő és biztonsági rendszerekkel segítségével a most működő átrakóknál gyorsabban, és pontosabban tudják végezni a munkát.

Egy időben három vonatot tudnak rakodni, egy vonat átrakásának ideje fékpróbával együtt mindössze két óra lesz. A területre érkezéstől a terminál elhagyásáig minden egyes konténert, vonatot, kamiont és ember folyamatosan ellenőriznek, követnek, ezzel elsősorban az esetleges szabályszegéseket, valamint a konténerek véletlen cseréjét tudják elkerülni – hívta fel a figyelmet a vezérigazgató.

Világújdonságként, egy magyar startup közreműködésével felépül az EWG digitális ikertestvére (Digital Twin) is, amely valós időben, 3D-ben követi a logisztikai központ folyamatait és működését – a vonatok, a kamionok, a daruk, a szállítójárművek mozgását és az áruk útját, ezzel a folyamatok tervezhetőségét, optimalizálását és a hatékonyság növelését segíti az Ipar 4.0 elveinek megfelelően. Az 5G technológiának köszönhetően a vállalat valós időben tud kommunikálni kazah partnerével, az Eurotransit kínai-kazah határon lévő termináljával, ami lényegesen gyorsítja az adminisztrációt a beérkező szállítmányok esetében.

A terminál elsősorban alapműködésével, a környezetbarát vasúti áruforgalom terjedésének elősegítésével járul hozzá a fenntartható fejlődéshez. Emellett saját működésében is ökotudatos: a létesítmény zöldtechnológiával valósul meg, energiaellátást többek között nagy teljesítményű napelempark, napelemes energiatároló, valamint hőszivattyú rendszer biztosítja. A terminál területén kizárólag elektromos termináltraktorokat és e-autókat használnak majd.

