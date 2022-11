Állami vagy magán? Sokan teszik fel a kérdést, amikor egészségügyi ellátásról van szó. Az OTP Egészségpénztár friss felmérése szerint az általános vélekedés az, hogy a magánellátás jobb, de sokba kerül, az államiban pedig sok szolgáltatás el sem érhető. A 60 év fölötti lakosság 49 százaléka épp ezért kizárólag állami intézménybe jár, a magánorvoshoz járók aránya a fővárosban a legmagasabb (17 százalékos).

Az egészségügy viszont komplex rendszer, amelyben az állami és a magán ellátási forma egységet képez. A magán egészségbiztosítás kiegészítő szolgáltatásként van jelen, amely az állami egészségügyi ellátás tehermentesítését segíti azáltal, hogy lehetőséget teremt a sorban állás nélküli időpontkérésre. Ám ez az exkluzivitás olykor borsos összegekbe kerül. A Pulzus Kutató által végzett felmérés szerint a megkérdezettek zöme átlagosan havi 5 000 és 15 000 forintot költ egészségügyi célokra. A legtöbbeknek a gyógyszerek jelentik a legnagyobb kiadást, erre nagyságrendileg több mint 4,5 milliárd forint kifizetés történt eddig az idei évben. Ennek is köszönhető, hogy a megkérdezettek 68 százaléka kifejezetten fontosnak tartja, hogy félretegyen egy meghatározott összeget a havi egészségügyi kiadások finanszírozására, és 32 százalék valóban félre is tesz.

A magánorvosi kiadások mérséklésének egyik módja az egészségpénztár. Az ilyen intézményekbe történő befizetések után ugyanis adókedvezmény vehető igénybe, amelynek mértéke 20 százalék, maximum 150 ezer forint adóévenként. Aki most az év végéig befizet, az jövőre visszakaphatja ezt a pénzt a személyi jövedelemadójából a pénztári számlájára. A maximális visszatérítés évi 750 ezer forint befizetése mellett teljesíthető.

Biztosítás is köthető, de a magánszemélyek nem keresik

Az egészség- és önsegélyező pénztáraknak van még számos más szolgáltatásuk is a magánorvosi kiadások finanszírozásán túl. A számláról ki lehet fizetni a gyógyszereket, a gyógyászati segédeszközöket, de akár jelzáloghitel törlesztésére is használható az egyenleg. Népszerű is a szolgáltatás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a tagok száma meghaladja az egymilliót.

Ennél jóval kevesebben veszik igénybe az úgynevezett egészségbiztosításokat, amelyek a fedezetbe vont egészségügyi ellátásokat megtérítik. Ezeknél az ügyfelek egy fix díjat fizetnek a biztosítónak, és ha valami bajuk van, akkor a meghatározott magánegészségügyi szolgáltatóknál ellátják őket. Azt persze előre nem lehet tudni, hogy az éves díjat végül "lebetegeskedi-e" az ügyfél, a biztosító nyilván csak akkor marad a pénzénél, ha általában véve kevesebb kárkifizetés történik, mint amennyi díjat beszed. Ugyanakkor az ügyfélnek jó, ha egy hirtelen betegség esetén egy drágább kezelést vagy vizsgálatot magánszolgáltatónál is el tud végeztetni.

Több hazai biztosító is foglalkozik egészségbiztosításokkal, és mindegyik lapunknak nyilatkozó cégnél a vállalati ügyfélkör volt a meghatározó. Általában cégek kötik meg a munkavállalókra, esetleg azok családtagjaira is ezt a biztosítást, a magánszemélyek csak elvétve keresik a szolgáltatást. "Lakossági oldalon kockázati életbiztosításokhoz köthető kiegészítő összegfinanszírozó egészségbiztosítás a jellemző. A volument azonban továbbra is a vállalkozások által kötött csoportos biztosítások jelentik, amelyekben mind az összeg-, mind a szolgáltatásfinanszírozási részek megtalálhatók" - közölte a CIG Pannónia Életbiztosító. "A magán egészségbiztosítási piac döntően a vállalati ügyfelekre épül, a lakosság fokozatosan ismerkedik meg ezzel az öngondoskodási formával. A magán szektorban a vállalatihoz képest lassúbb ütemű a növekedés, azonban folyamatos bővülést tapasztalunk" - tette ehhez hozzá a Generali.

Nem olcsó mulatság

Hogy nem veszik a magánszemélyek, annak anyagi okai lehetnek, az egészségbiztosítás ugyanis drága, jellemzően évente több százezer forintos kiadás lehet. A CIG Pannóniánál a vállalati csomagok díja is 10-15 ezer forintba kerül havonta és dolgozónként, amit a cafetériába építve szoktak adni.

A Generalinál a biztosítás bruttó éves díja a lakossági ügyfelek számára az ügyfél életkorától, a választott tartamtól és biztosítási csomag tartalmától, valamint az ügyfél egészségi állapotától függ, ezért elég széles skálán mozog az egészségbiztosításaink díja. Egy 40 éves ügyfél számára az egészségbiztosítás éves bruttó díja 83 ezer forinttól 361 ezer forintig tartó skálán mozog, ebből a díjból azonban a biztosító kedvezményeket adhat, illetve alkalmazhat kockázati pótlékot.

"Ha ezekhez a díjakhoz hasonlítjuk az infláció és az energia válság miatt megnövekedett magán egészségügyi szolgáltatók vizsgálati díjait, valamint a labor-, és diagnosztikai vizsgálatok díjait, akkor felmérhető, hogy elég gyorsan kifizetődik az egészségbiztosítási fedezet megvásárlása a biztosító ügyfeleinek" - mondja a biztosító szakértője.

Az ügyfélkör jellemzően a fiatalabb korosztályból kerül ki - nekik olcsóbb is a biztosítás. Az egészségbiztosítási termékek az egészségtudatos, fiatalabb korosztály körében nagyobb hangsúlyt kapnak, a fiatalok tanulnak a korábbi generációk hibáiból, ők nem félnek orvoshoz menni, időt, pénzt szánni pl. szűrővizsgálatokra, egy-egy panasz kivizsgálására. Élvezik, ha olyan munkahelyük van, ahol egészségbiztosítás keretében biztosítják ezt számukra.

Mire jó, és mire nem alkalmas?

Az egészségbiztosítások finanszírozhatják a legtöbb szakorvosi ellátást, a legnépszerűbb szolgáltatások népszerűségi sorrendben: a bőrgyógyászat, a nőgyógyászat, az ortopédiai, a fül-orr-gége, a belgyógyászati, a gasztroenterológiai, az endokrinológiai ellátás, és a szemészet. Ez a néhány szakorvosi vizsgálat teszi ki a Generalinál az összes panasz miatti ellátás 40 százalékát. Emellett kimagaslóak a laborvizsgálati számok és a különféle diagnosztikai vizsgálatok aránya is.

A CIG Pannóniánál is a járóbeteg-ellátás, az egynapos sebészeti beavatkozások és a szűrővizsgálatok a leggyakoribb szolgáltatások. Az Allianznál a járóbeteg csomag esetén az igénybe vehető szolgáltatások a következőek: szűrővizsgálatok, orvosi call center, járóbeteg ellátás, labor- és standard diagnosztika, fejlett diagnosztika és egynapos sebészet. Fekvőbeteg csomag esetén az igénybe vehető szolgáltatások a következőek: szűrővizsgálatok, orvosi call center, műtétet megelőző vizsgálatok, második orvosi vélemény, fekvőbeteg ellátás, rehabilitáció (fizioterápia) és orvosi asszisztencia szolgáltatás.

Van viszont, amire nem jó az egészségbiztosítás. Nem fedezi például a szépészeti beavatkozásokat, a meddőségi kezeléseket, terhesgondozással, szüléssel kapcsolatos ellátásokat, vagy a daganatos betegek rendszeres onkológiai kezelését. Szintén nem vehető igénybe sürgősségi ellátás egészségbiztosítással.