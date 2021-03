Európa túlnyomó részén a kormányok egymás után rendelik el az újabb zárlatokat a harmadik járványhullám miatt, a múlt héten például Németország, a következő napokban pedig Franciaország is szigoríthat (noha az oltási kampányuk egyre jobban halad). Eközben viszont az Egyesült Királyságban az iskolanyitás után most megszűnt a januárban elrendelt kijárási korlátozás is, mivel a felnőtt lakosság majdnem 60 százalékát ugyanis már legalább egyszer beoltották - írja az Euronews.

A fokozatos lazítás részeként már a britek találkozhatnak olyanokkal is, akikkel nem egy háztartásban élnek. Igaz, csak a szabadban és egyszerre legfeljebb hatan gyűlhetnek össze. Esküvőt is tarthatnak, de násznép nélkül, ott is legfeljebb hatan lehetnek. A kormány ezzel együtt is óvatosságot és fegyelmezettséget kér mindenkitől a húsvét közeledtével. Viszont továbbra sem ajánlják a külföldi utazásokat.

Ahhoz, hogy minden felnőtt megkaphassa a koronavírus elleni védőoltás második dózisát is, újabb vakcinaszállítmányokra lesz szükség, és egyelőre nem látni, honnan tudja majd beszerezni ezeket a kormány különösen a Brüsszellel vívott, egyre elkeseredettebb vakcinacsata közepette. Az AstraZeneca szerződései körül kirobbant konfliktusnak, amelyben az uniós vezetés exporttilalommal fenyeget, még nincs megoldása - teszi hozzá a hírcsatorna.