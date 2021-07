A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint a nyilvános elektromos töltőállomásokon 2020-ban összesen 7,1 GWh energiát használtak fel az autósok, mely energiamennyiség 708 579 töltésből tevődött össze. A 2019-es adatokhoz viszonyítva 25 százalékkal nőtt a töltések száma, és 30 százalékkal a töltésekre fordított energia mennyisége - közölte a két cég.

A legtöbb töltőoszlop, közel 500 darab, Budapesten található, ezek a legtöbbet használt töltők is, ezt követi Győr és Kecskemét jelenleg 39, illetve 37 darab töltővel.

Az MVM Mobiliti Kft. és a Magyar Közút jelenleg is nagy erőkkel tervezi a töltőhálózat további bővítését és fejlesztését, melybe most az érintetteket is bevonják online kérdőívük segítségével, amelyet a villanyautósok ezen a linken július 5-ig érhetnek el.