Évente akár 50 milliárd forintnyi állami támaszra is szüksége lehet a Mátrai Erőműnek, miközben “az egység bezárásérett” - írta meg a Népszava. Alig egy héttel azt követően, hogy kiderült: az MVM állami energiaholding által 2020 elején megvásárolt, utolsó üzemben álló hazai széntüzelésű erőmű több mint 43 milliárd forintos veszteséggel zárta az első évét, elképzelhető, hogy ennél is többe kerülhet a további fenntartása. A lekönyvelt veszteség nagyrészt az eszközállomány jelentős leértékelése miatt keletkezett, de a napilap forrásai azt mondják, hogy már az üzemben tartás is ilyen horribilis költséget jelent.

A kilátásba helyezett masszívan veszteséges működés mögött elsősorban a szén-dioxid kvóta árának emelkedése áll: a kvóta tőzsdei ára jelenleg 53 euró. A piacon az áram ára (MWh) nagyjából szintén ezen árszint körül billegett. A visontai blokkok egy MWh áramot egy tonna szén-dioxid-kibocsátás mellett produkálnak, ami azt jelenti, hogy a szénerőmű teljes bevételét elviheti a szennyezési költség; ezen felül költséget jelentenek a bérek, de az üzemeltetés, a beszerzés és a június elején produkált teljes termeléskiesés hibaelhárítása, illetve a karbantartás is.

A Mátrai Erőmű áramtermelési költségei két nagy tételből állnak: szénerőmű működtetésének valódi költségeiből és a kvóta árából. A Népszava úgy tudja, hogy utóbbi 17 euró feletti árszintje már biztosan csak veszteséges üzemelést tesz lehetővé az erőmű számára. A Napi.hu az erőmű korábbi felsővezetői köréből a 25 euró körüli árfolyamhatárról hallott, de ez most már csak a veszteség nagyságát határozza meg. Érdemes visszaidézni, hogy a pandémiás helyzet első hullámának közepén volt egy időszak, amikor - szigorúan elméleti alapon - betölthető volt a csőbe az az alternatíva is, hogy a Mátrai Erőmű nyereséget termeljen. Ehhez az kellett, hogy a karbon tétellel számolt MWh egységár 55 euró alatti sávban tartózkodjon.

A képlet most egyszerű: az erőmű szén-dioxid-kibocsátásának kompenzálását megfizettető "büntetési tétellel”, 53 eurós árfolyamon ez nem lehetséges. A rossz hír az - ahogyan a Hungarian Energy Investors Forum 2021-on elhangzott -, hogy nem látszik, a nekilódult kvótaárat mi volna képes a további emelkedésében megakadályozni. A Népszava most azt írta, hogy a jelenlegi kvótaár mellett számoltan évente 100-150 millió euró – vagyis 40-50 milliárd forint – a költségtétel. Ennyit kellene az erőmű felszínen tartására költeni - vagy ha tovább emelkedik a kvótaár, akkor még többet. A Mátrai Erőműnek - ahogyan az március óta tudható - 2025-ig van széntüzelésre működési lehetősége. De ahogyan az MVM éves eredményjelentésében azt többen is kiszúrták: az állami energiaholding a Mátrai Erőmű működtetését biztosan csupán 2021 decemberéig vállalja.