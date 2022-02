- A pandémia hatására jelentősen felértékelődött az online értékesítési csatornák szerepe, ez a trend a magyar kkv-kat is lépéskényszerbe is hozta. Sok vállalkozó azonban még mindig tart attól, hogy – kellő erőforrás és szakmai tapasztalat híján – nem áll készen arra, hogy online értékesítse termékeit. Mit ajánl a számukra az eMAG Marketplace?

- A platformhoz való csatlakozáshoz nincs szükség másra, mint hogy a potenciális partnercég raktározni, valamint a jogszabályoknak megfelelően értékesíteni és számlázni tudja a termékeit. Az alapműködéséhez csak ennyi kell, innentől kezdve semmilyen extra terhelésre vagy erőforrásra nincs szükség.

Mi egy olyan kockázatmentes megoldást kínálunk a cégeknek, amely pluszköltséget sem igényel, hiszen egy Marketplace-fiók létrehozása ingyenes, és a vállalat termékei rögtön megjelennek Magyarország leglátogatottabb webplázája, az eMAG.hu oldalán. Ezzel szemben egy saját webshop bérlése, vagy fejlesztése költségigényes.

Kizárólag jutalékos, sikerdíj alapú rendszert működtetünk, amely csak az esetben érvényesül, ha egy adott partnerünk megvalósította rendeléseit, kiszállította a termékeit, és mindezt visszaigazolta a rendszerünkben.

Célunk, hogy segítsük a hazai cégeket az átállásban és közelebb hozzuk számukra az online értékesítést. Ezért fontos kiemelni, hogy a csatlakozást követő első három hónapban ettől a sikerdíjtól is eltekintünk és jutalékmentességet ajánljuk fel új partnereinknek.

Mindezen túl ha egy partner csatlakozik hozzánk és 3 hónapig ingyenesen értékesít, azután is kaphat egy extra lehetőséget. A rendszerünk minden szerződött fél számára biztosít egy online kereskedelmi tudásbázist, amely lehetőséget ad a felkészülésre. Amennyiben a három hónapos periódus lejártával a partner sikeresen elvégzi az ezzel kapcsolatos online tesztet, akkor további három hónap jutalékmentesség jár neki.

Papp Máté

- Mire számíthat és mit kaphat egy vállalkozás azután, hogy az eMAG Marketplace használata mellett döntött?

- Miután újdonsült partnerünk a regisztráció első lépéseit megtette, egy kollégánktól kap segítséget, aki végigveszi vele a folyamat működését és segít megtenni az első lépéseket az integráció felé. Ez mindössze 1-2 napot igényelhet. Ezt követően jelentkezik nála egy dedikált kapcsolattartónk, akinek az a feladata, hogy az adott partnert az elkövetkező három hónapban végig támogassa az értékesítést fejlesztő projektek során, és választ adjon minden technikai vagy operatív jellegű kérdésre.

Mentorprogramunk keretében tehát az új csatlakozót rögtön szárnyai alá veszi egy olyan kolléga, aki azért felel, hogy partnerünk megtalálja és elsajátítsa az összes olyan információt, amely segítheti a hatékony online értékesítésben. Igyekeztünk egy "self care" rendszert kiépíteni, ami azt jelenti, hogy átadjuk a tudást partnereinknek, ezt követően pedig már magától is képesek lesznek a legfontosabb lépésekre: például a termékek feltöltésére, a rendelések kezelésére.

Mint ahogy azt már említettem, a vállalkozások egy tudásbázishoz férnek hozzá, amelyben különböző online kereskedelmi segédanyagokat találnak. Az eMAG Marketplace Akadémia keretében jelenleg mintegy 150 videó és cikk várja a partnereket, amelyek nem csak abban segítik őket, hogy a mi piacterünkön specifikusan hogyan kell értékesíteni, hanem a legfontosabb online kereskedelmi tudnivalókat is elérhetővé teszik. A vállalkozók így elsajátíthatják egyebek közt, miként kell megfelelni a jogszabályoknak, hogyan kell eljárni logisztikai oldalról, illetve hogyan érdemes működtetni az ügyfélszolgálatot, mit kell tenni az ügyfélélmény fokozása érdekében.

Olyan szolgáltatásokat nyújtunk, olyan képzéseket és fejlesztéseket ütemezünk be, amivel egy kisebb vállalkozásnak - adott esetben egy olyannak, amelyik most nyit először az online kereskedelem felé - megkönnyítsük az életét. A cégek mentorálása az eMAG számára is megtérülő, 2021 során nagyon jelentős befektetéseket tettünk ezen a téren. Együtt növekszünk partnereinkkel, az ő sikereik által voltunk képesek gyorsabban nőni, mint a teljes magyar online kereskedelem.

- A webes értékesítés több szervezési nehézséggel járhat: sok kkv számára például a raktározás és a kiszállítás is komoly kihívást okozhat. Milyen segítséget kínálnak ezekben az esetekben?

- Rengeteg olyan projektünk van, amelyek az újonnan csatlakozó, és adott esetben saját webshoppal még nem rendelkező partnerek számára nagyon sokat számíthatnak az első lépéseknél.

Például, ha van olyan partnercégünk, amely még kiszállítást sem bonyolít – mert korábban csak offline boltja volt – az esetben mi több különböző futárszolgálattal is le tudjuk szerződtetni, hiszen a Marketplace-modellbe számos kiszállítócég integrálódik. Emellett létrehoztunk egy olyan programot is, amely azokon a partnereken segít, akik inkább kiszerveznék logisztikai folyamataikat. A Fulfilment Hungary szolgáltatás keretében minden partnerünk használhatja az eMAG Marketplace raktárait, ahol igénybe vehetik az összes funkciót, beleértve a tárolást, a megrendelésfelvételt, a csomagolást, a szállítást és visszaszállítást, valamint az ügyfélszolgálatot is.

Ha valaki már működtet webshopot, az tudja, hogy a termékeit miként kell dokumentálni és megjeleníteni, ám sokaknál ezek az ismeretek nincsenek meg. Konkrét példa, hogy a webes értékesítésben nagyon fontos az EAN-kód - vagyis a vonalkód - szerepe. A Marketplace együttműködik a GS1 Magyarországgal, annak érdekében, hogy a partnerek ezzel a rendszerrel is megismerkedjenek és kedvezményesen igényelhessenek EAN kódot.

A Marketplace-en értékesítő cégek számára lehetőséget biztosítunk, hogy a külpiacokon is megjelenjenek termékeikkel. Felépítettünk egy olyan folyamatot, amelyben a partner potenciálisan a román és a bolgár piacon is meg tud jelenni egyazon platformon keresztül, és átvállaljuk tőle a nehezebb feladatokat, mint például a termékleírások lefordítását, és az ügyfélszolgálat kezelését. Természetesen a logisztika terén is megadunk minden segítséget. Jelenleg több száz partnerünk van, aki már nyitott és a termékeit megjeleníti Romániában és Bulgáriában is.

- Mit kínálnak azok számára, akiknek már van saját webshopja? Milyen előnyökhöz juthatnak ezek a vállalkozások?

- Érdemes tudni, hogy a Marketplace-partnerek körülbelül 80 százaléka már rendelkezik webáruházzal. E vállalkozói kör számára extra értékesítési csatornát kínálunk, amely kiegészíti a saját online, vagy fizikai boltot. Az eMAG.hu havonta több mint 10 millió látogatót vonz, ezt a fogyasztói kört önálló vállalkozásként elérni lényegében lehetetlen, vagy rendkívül nagy befektetés szükséges hozzá.

Lehet, hogy egy adott vállalkozás a saját csatornáján egy jól célzott, kicsi, de számára fontos szegmenst tud megszólítani, az eMAG-on keresztül azonban egy sokkal szélesebb vásárlói réteget képes elérni, pusztán azzal, hogy feltölti a termékeit.

Emellett a vállalkozás tesztelni tudja a termékkínálatát, a téren, hogy milyen szinten konverzióképes, hiszen visszajelzéseket kap. Termékbevezetés esetén például egy óriási elérést biztosító platformon tudja letesztelni, hogy piacképes-e a terméke, ezután pedig könnyebben tud meghozni egy stratégiai döntést.

Mi riportokat, és mindenfajta online kereskedelemben fontos mérőszámot bocsátunk a rendelkezésére, az így megszerzett know-how-t pedig valamilyen szinten a saját webshopjára is ki tudja terjeszteni. Az eMAG.hu egy erősen adatvezérelt cég: automatikusan annyi adattal tudjuk ellátni a partnereinket saját termékeikről és értékesítési statisztikáikról, hogy az támogatást jelenthet teljesítményük növeléséhez, akár a saját csatornájukon is.

- Mennyire függhet a termékportfólió jellegétől a Marketplace-en való sikeres jelenlét? Elsősorban milyen típusú vállalkozások azok, amelyek sokat mulaszthatnak azzal, ha nem fontolják meg a csatlakozást?

- Több mint 6 ezer partnerünk, mintegy 3,8 millió termékkel jelenik meg a platformon, és az eMAG teljes forgalmán belül gyakorlatilag minden második megrendelt termék a Marketplace-ről érkezik. Ez az jelenti, hogy lényegében minden egyes termékcsoport elérhető az ipari hűtőktől kezdve a bébiőrökön keresztül egészen az informatikai és a könyv kategóriákig.

Szintén érdemes megemlíteni, hogy a Marketplace-modell partnereinek 80-85 százaléka kis- és középvállalkozás: közöttük az egyéni vállalkozóktól kezdve a minden termékcsoportban értékesítő partnerek és a disztribútorok egyaránt megtalálhatóak.

Azt látjuk, hogy vannak olyan klasszikus termékcsoportok, amelyeket nagyon sokféle vállalkozás kínál nagyon széles skálával Magyarországon. Ilyen hatalmas kategória az otthon és dekoráció, amely a bútoroktól kezdve a szőnyegekig minden olyan terméket tartalmaz, amely a lakberendezéshez és a dekorációhoz szükséges lehet. Ugyanilyen kategória a divat is. Jellemzően az ilyen profilú cégek mozdultak el a Marketplace irányába, ezek találják meg a legnagyobb aktív fogyasztói bázist.

- Lényeges az, hogy egy vállalkozás mennyiféle terméket értékesít?

- Azt szoktuk mondani, hogy a legfontosabb, hogy ha valaki a piactérre lép, azt ne 2-3-féle termékkel tegye, hanem mindig a lehető legnagyobb termékportfólióval, amelyet értékesíteni képes. Érdemes lehet olyan termékcsoporttal is porondra lépni, amely az adott vállalkozás saját csatornáján nem teljesít jól. Mivel egy nagyon széles látogatói csoport keresi fel az eMAG.hu-t, előfordulhat, hogy éppen ezek a termékek fognak meglepően jól teljesíteni.

A termékportfólió bővítése azért kardinális kérdés, mert legalább 50-100 termék alapján lehetséges olyan releváns visszajelzést adni egy partner számára, amelyből már maga is képes leszűrni üzleti következtetéseket. Ennek ellenére van olyan Marketplace-partner, aki mindössze egyféle terméket értékesít, de van olyan is, aki 56 ezer félét.

Cikkünk megjelenését az eMAG.hu támogatta.