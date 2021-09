Miután tegnap, tőzsdezáráskor az Opus bejelentette, hogy "sikeresen lezárult az Opus Energy Kft. és az E.On Hungária Zrt. között az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (TITÁSZ) százszázalékos részvénycsomagjának megvásárlására irányuló tranzakció", és szeptember 1-től az így megszerzett cég Opus Titász Zrt. néven működik tovább, az MVM csoport is közölte, hogy lezárult a maga, hasonló témájú ügylete az E.Onnal. Megszerezték és átvették az Émász Hálózati Kft-t.

A tranzakció lezárásával az MVM Csoport biztosítja mostantól 22 ezer kilométer villamosenergia-elosztó hálózat üzemeltetését Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, illetve Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye több mint 400 településén, ahol 740 ezer ügyfelet kell tudni kiszolgálnia. A mostantól MVM Émász Áramhálózati Kft. néven működő cég feladata egyebek mellett a mérőórák felszerelése, cseréje, ellenőrzése és helyszíni leolvasása is. A tulajdonosváltás arculatcserével is jár, és több korábbi elérhetőség is megváltozik - közölte az MVM.