Az elmúlt három évben a hazai cégek mindössze 39 százaléka hajtott végre olyan beruházást, ami kifejezetten az energiamegtakarítást célozta volna, ami GKI Gazdaságkutató Zrt. szerint meglehetősen alacsonynak mondható, ha figyelembe vesszük a folyamatosan növekvő energiaköltségeket.

A GKI az 5 főnél többet foglalkoztató, de még nem multinak számító cégeket vizsgálta, és a számaikból egyértelműen kiderül, hogy a számlák nagysága volt a legmeghatározóbb az erre irányuló döntéshozásban.

A maximum 10 főt foglalkoztató vállalkozásoknak például 72 százaléka nem foglalkozott a témával, míg 250-nél is több dolgozót foglalkoztató cégek háromnegyede szánt pénzt is időt az energiahatékonyságot javító fejlesztésekre.

Itt nem csak arról van szó, hogy minél nagyobb a cég, annál nagyobb megtakarítást érhetnek el, hanem arról is, hogy van-e kapacitás erőt ölni a tervezésbe, hiszen a beruházásokat segítő költségvetés és az EU-s pályázatok elkészítése és menedzselése is egyszerűbb ott, ahol dedikált emberek foglalkozhatnak ezzel.

Mindenkinek megéri

Ugyan a kisebb vállalkozások érthetően nehezebben szánják rá magukat, az ilyen jellegű beruházások nekik is nagyon megérnék, hiszen átlagosan 12 százalékkal csökkenthetik a cégük energiaköltségeit. Sőt, a GKI számai szerint két legkisebb kategória a második és harmadik legnagyobb megtakarítási arányt köszönheti a fejlesztéseknek.

Velük szemben a legkevésbé a 250 főnél több embert foglalkoztató cégek kevesebb mint fele ennyit, mindössze 6 százaléknyi költséget faragtak le, de iparágtól függetlenül, még így is megérte foglalkozniuk az energiahatékonyságuk növelésével.

Eljött az idő

Az GKI szerint az eredmények elsősorban arra mutatnak rá, hogy korábban nem volt kifejezett cél az energiamegtakarítás, és inkább csak a termelő beruházások járulékos előnye volt, ha csökkentek a felhasználási költségek.

Így a cégek főleg a modernebb berendezések beszerzésével, vagy telephelyváltásokkal önmagában mérsékelték energiafelhasználásukat. A most elszabaduló energiaárak, és az EU által is kijelölt energiafüggetlenségi célok miatt azonban a GKI szerint különösen fontos lenne célzott forrásokat biztosítani a fejlesztésekre, ezzel javítva a cégek versenyképességét is.