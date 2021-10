A két csoport, az Erste és a Deutsche Leasing nemzetközi szinten is együttműködésre törekszik. Itt Magyaroszágon kezdődik ez a folyamat az idei év októberétől. A két pénzügyi cég közül az Ersténél marad az ügyfélkiszolgálás, míg az ehhez kapcsolódó háttértámogatás (back office) a Deutsche Leasingnél marad - mondta Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary elnök-vezérigazgatója. Mindkét pénzügyi cég a Sparkasse csoporthoz tartozik, ezért is természetes, hogy összefognak - közölte Georg Hansjürgens, a Deutsche Leasing Hungaria igazgatóságának elnöke.

Az elmúlt hat évben a magyar vállalati bankpiacon erős pozíciókat épített ki az Erste Bank, a Deutsche Leasingnek pedig a lízingpiacon voltak erős pillérei - mondta Szabados Richárd, az Erste vállalati üzletágának vezetője. Ma több vállalati ügyfélnek van lízingszerződése, mint folyószámlahitele, ez a legfontosabb vállalati termék. A Deutsche Leasing piacvezetőnek számít az ipari és agrár eszközök finanszírozásában. Jelenleg 60-70 milliárd forintot helyez ki a cég, ez akár meg is duplázódhat a jövőben az Erste partnereként - mondta Nyikos Katalin, a Deutsche Leasing ügyvezetője.

A gazdaság idei élénkülése a lízingpiac teljesítményén is meglátszik. A Magyar Lízingszövetség adatai szerint a 2020-as visszaesést követően az első félév végén a kihelyezett összeg meghaladta 349 milliárd forintot, amely 36 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest, míg az új lízingszerződések száma 16 százalékkal 41 755 darabra emelkedett. A lízingpiac további bővüléséhez hozzájárul a szeptemberben elindult Széchenyi Lízing GO program is. Az állami támogatásnak köszönhetően a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások rendkívül kedvező feltételek mellett juthatnak forráshoz eszközbeszerzéseikhez.