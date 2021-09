Jelentősen nőtt a digitálisan aktív ügyfelek száma az elmúlt időszakban az Erste Banknál. Idén azok száma, akik a pénzintézet online csatornáit használják rendszeresen a mindennapi pénzügyek intézésére, Gödöllő lakosságával megegyező mértékben – több mint 30 ezerrel – nőtt. Ezzel a digitálisan aktív ügyfelek aránya a tavaly év végi 54 százalékról 59 százalékra emelkedett. A csak mobilbankot használók aránya már túlsúlyban van: a kizárólag mobilon bankolók aránya 47 százalék, míg a csak netbankot használóké 31 százalék, a mindkettőt igénybe vevőké pedig 22 százalék – ismertette Bek-Balla László, az Erste Bank Contact center és Digitális csatornák vezetője.

Az átlagnál is aktívabbak azok az ügyfelek, akik már George-on, az Erste Bank februárban bevezetett digitális platformján bankolnak. Indulása óta már több mint 500 ezren próbálták ki George-ot, mintegy 400 ezren mobilon léptek be, és közülük több mint 340 ezren havonta legalább egyszer használják azt. A George-ot használó ügyfelek fele minden negyedik nap belép a platformra, míg a korábbi netbanki és mobilbanki felületen csak az ügyfelek harmada volt ennyire aktív. Az ügyfelek egy nap akár többször is belépnek: míg a régi mobilbanki platformot az ügyfelek átlag havi 12-szer használták, addig a George Appot havi 15 alkalommal. Az ügyfelek ráadásul nem csak gyakrabban keresik fel George-ot, de aktívabban is használják: a tranzakciók száma a duplája a korábbi netbanki és mobilbanki felületen mértnek.

Kapcsolódó Hétmillióan használják már a népszerű bankos applikációt

Egyre több szolgáltatás érhető el a George-ban

Mind több ügyfél keresi fel a George Store-t, ahol ma már 15 különféle terméket és szolgáltatást tudnak igényelni, például további számlát nyithatnak, hitelkártyát vagy személyi kölcsönt igényelhetnek, betétet köthetnek le, állampapírt vagy befektetési jegyet vásárolhatnak. A napi látogatások száma hónapról hónapra emelkedik, a George Store-t felkereső ügyfelek száma áprilishoz képest augusztusra 45 százalékkal nőtt. A George App belépések ma már mintegy tizedében az ügyfelek benéznek a George Store-ba is, és ezen esetek 35 százalékában tovább is kattintanak valamire. Augusztusban a legnépszerűbb termék itt a személyi kölcsön volt, a George Store-ba betérők közül a legtöbben eziránt érdeklődtek. A George Store kínálata folyamatosan bővül: hamarosan már betéti kártyát is igényelhetnek az ügyfelek, de lehetőség lesz arra is, hogy a bankfiókban igényelt jelzáloghitel folyamatát, státuszát nyomon kövessék, hiánypótlás esetén feltöltsék a szükséges dokumentumokat. Mindezeken túl nemsokára két biztosítás, a Balesetbiztosítás és a Mindennapok védelme biztosítás is elérhetővé válik a George Store-ban.

A George App sikerét jól mutatja, hogy az ügyfelek mindkét nagy alkalmazás áruházban az elérhető ötből átlag 4,1-4,6 pontra értékelik a platform által nyújtott lehetőségek és szolgáltatások színvonalát. George pedig folyamatosan fejlődik, havonta érhetők el új funkciók és szolgáltatások a felületen. Legutóbb például többek között QR-kódos azonnali fizetéssel és a hiteleket összegző Hitelinfóval. Hamarosan jön például egy kedvezményrendszer, amely az Erste ügyfeleinek kínál visszatérítési lehetőséget különböző vásárlások után, valamint rövid időn belül elérhetővé válik a Google Pay is. A bank a jelenlegi 120 ezer mobilfizető ügyfél jelentős növekedésére számít annak köszönhetően, hogy az androidos mobilokkal rendelkező ügyfelek is élhetnek az egyszerű mobilfizetés lehetőségével – tette hozzá Bek-Balla László.