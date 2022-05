A nemzetközi díjátadón öt nemzet (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Szlovákia) legjobbnak választott helyi ingatlanos vállalkozásai és projektjei versengtek egymással több kategóriában. Miután az Erste Ingatlan Kft. által, a Newmark VLK Hungary tanácsadó közreműködésével értékesített ecseri terület eladását választották Magyarországon az év földügyletének, ez a tranzakció képviselhette hazánkat ebben a kategóriában a nemzetközi megmérettetésen.

A Construction & Investment Journal HOF Awards 2022 rendezvényén az ingatlanügyletek terén elért kiemelkedő teljesítmény elismeréseként a Best of the Best Land Transaction kategóriában az ecseri terület, illetve az Erste Ingatlan Kft. és a Newmark VLK Hungary hozta el az első helyet, megelőzve a többi ország jelöltjeit.

„Az Erste Bankot korábban zsinórban háromszor (2018, 2019, 2020) választották a legjobb kelet-közép-európai ingatlanfinanszírozó banknak a Best of the Best Bank kategóriában. Nagyon örülünk, hogy ezúttal az egyik legfontosabb projektünket, az ecseri terület értékesítését díjazta a szakma. A mögöttünk álló sikeres tranzakciók is azt mutatják, hogy az olyan kiemelkedő adottságú területek iránt, mint az Erste ecseri ingatlanja, még a koronavírus-járvány alatt, kedvezőtlen piaci körülmények között is van kereslet – mondta el Gégény Andrea, az Erste Ingatlan Kft. ügyvezetője.

A Construction & Investment Journal (CIJ) 2001-ben hirdette meg először ingatlanpiaci szakmai díjait, Magyarországon elsőként 2008-ban ítélték oda az elismeréseket. A CIJ Awards a legrégibb és legrangosabb szakmai díjjá vált a régiós kereskedelmi ingatlanpiacon, a „Best of the Best” díjért a nemzeti győztesek versengenek egymással. A nyertest a térség vezető ingatlanpiac szereplői, a CIJ zsűrije és a szaklap olvasói közösen választják ki.