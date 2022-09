A CIB Bank után az Erste is bejelentette: extra pénzt kapnak a dolgozók a nehéz gazdasági helyzetben. A magas inflációs környezet és az energiaárak drasztikus megugrása miatt emelkedő megélhetési költségekre tekintettel extra juttatással támogatja munkavállalóit az Erste Bank. A pénzintézet még szeptemberben egyszeri támogatást nyújt minden olyan alkalmazottjának, akinek a teljes munkaidőre vetített bére nem haladja meg a bruttó egymillió forintot.

Az 500 ezer forint alatti béreknél ez bruttó 300 ezer forintot, tehát a havi kereset legalább 60 százalékának megfelelő mértékű juttatást, míg az 500 ezer és 1 millió forint közötti fizetések esetén bruttó 200 ezer forintot jelent. Az Erste vezetése arról is döntött, hogy a jövő évre tervezett, kétszámjegyű fizetésemelés felét már januárra előre hozza, míg a béremelések következő köre júliusban lesz.

„Az egyre nehezebb gazdasági környezet a bank dolgozóinak személyes pénzügyi életére is hatással van. Mi, az Ersténél abban hiszünk, hogy a kollégák pénzügyi egészsége és jólléte alapozza meg ügyfeleink és tulajdonosaink elégedettségét. Az Erste Bank a nehéz időkben is kiáll ügyfelei és dolgozói mellett, nem hagyja őket magukra” – mondta Jelasity Radován, a pénzintézet elnök-vezérigazgatója.

Az Ersténél ősszel elindult a munkavállalói részvényprogram is. Szeptemberben 350 euró értékű részvényjuttatást kapott az osztrák anyabank értékpapírjából minden jogosult munkavállaló. A bank átvállalta a részvényjuttatáshoz kapcsolódó adó és járulékterheket is.

Mindezeken túl továbbra is működik a bank lojalitás programja, az Erste Care. A rugalmas, több elemében is szabadon variálható programon belül az idő előrehaladtával, négy lépcsőben nő a választható juttatások köre, amelyek mind a kollégák magánéletben való kiteljesedése és segítése köré épülnek. Az Erste Care egyik fontos és közkedvelt eleme a szabadidő, amelybe az éves rendes szabadságon felül biztosított szabadnapokon túl beletartozik az alkotói szabadság, amely a mérföldkövek előrehaladtával 1, 2, vagy 4 hét extra szabadságot jelent. A másik fontos elem az egészségbiztosítás, illetve később annak kiterjesztése a munkavállaló családjára is, vagyis egyfajta segítség, hogy kevesebb problémával kelljen megküzdeni a mindennapokban.