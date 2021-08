Eredményes első félévet zárt az Erste Bank. Az idei első hat hónapban a pénzintézet működési bevételei – a nemzetközi könyvviteli szabványok szerint (IFRS) készített kimutatás alapján – részben egyedi hatások miatt, 24,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Ezen belül a nettó kamatbevételek 19 százalékkal, a díj- és jutalékbevételek pedig 17,8 százalékkal emelkedtek, míg a kereskedési és konverziós bevétel 25,5 százalékkal nőtt.

A működéssel kapcsolatos kiadások ettől jóval elmaradó mértékben, 5,1 százalékkal nőttek egy év alatt, így a pénzintézet működési eredménye 45,5 százalékkal 49,5 milliárd forintra emelkedett. A költség/bevétel arány is nagyot javult éves összevetésben: június végére 44,8 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 52,9 százalékról. Az adózás utáni eredmény pedig 31,8 milliárd forintra nőtt – mondta el Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója.

Az ügyfélhitelek állománya június végén 7,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az új hitelek kihelyezése ugyanakkor lassult, 10,6 százalékkal maradt el 2020 első hat hónapjának teljesítményétől. Az NPL-ráta a tavaly június végi 2,1 százalékról 2,9 százalékra nőtt – tette hozzá Jelasity Radován.

A lakossági területen az új kihelyezések értéke megegyezik a tavalyival, az összetétele azonban lényegesen más. A teljes lakossági hitelállomány 18 százalékkal nőtt a tavalyi első félévhez képest – ismertette Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese. A lakáspiac dinamikáját követő lakáshitelek folyósítása 34 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

A személyi kölcsönök folyósítása meghaladta a tavalyi időarányos teljesítményt, a babaváró kihelyezések azonban alulmúlták az előző évi. A kisvállalkozók esetében az új kihelyezés 66 százalékos növekedést mutat éves összehasonlításban. A magyarországi Erste-csoport által kezelt lakossági ügyfélvagyon – befektetés és betét – egy év alatt 19 százalékkal 3965 milliárd forintra nőtt június végére, ezen belül a befektetések aránya 58 százalék volt.

Az állampapír helyett kockázatosabb befektetést választanak

A továbbra is magas lakossági megtakarítási kedv és a kamatkörnyezet egyre nagyobb arányban az értékpapír-befektetések felé tereli az ügyfeleket. Az értékpapír-megtakarítások szerkezete azonban tavalyhoz képest is módosult, egyre nagyobb arányt képviselnek az új befektetésekben a kockázatosabbnak mondható értékpapírosztályok. Jó hír azonban, hogy ezeken belül is a diverzifikált befektetési alapok teljesítménye javult – mondta el Cselovszki Róbert, az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A vállalati üzletágban az új finanszírozás (hitel és kötvény) volumene 9 százalékkal bővült 2020 első félévéhez képest, míg az állomány stagnált. A kis- és középvállalkozásoknál (kkv) a hitelállomány egy év alatt 11 százalékkal gyarapodott, míg az új kihelyezés 23 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának teljesítményét köszönhetően annak, hogy a kkv-szegmensben az ügyfél-elégedettségi mutatóban továbbra is piacvezető az Erste.

A kereskedelmi célú ingatlanoknál az új hitelezés 66 százalékkal nőtt éves összevetésben, a hitelállomány azonban így is 12 százalékkal csökkent. A nagyvállalatok és önkormányzatok esetében az új hitelek volumene 89 százalékkal esett vissza, a hitelállomány egy év alatt 14 százalékkal csökkent. A bank aktívan vesz részt a Nemzeti Kötvényprogramban. Az Erste az idei első félévben négy jegyzést bonyolított összesen több mint 32 milliárd forint értékben – tette hozzá Szabados Richárd, a bank vállalati üzletágának vezetője.