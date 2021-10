Az Erste Bank kártyáival is elérhető a Google Pay Magyarországon, a pénzintézet ügyfelei erre alkalmas androidos készülékeiken, a George platformon keresztül néhány kattintással regisztrálhatják kártyáikat. A bank minden kártyája alkalmassá tehető (tokenizálható), függetlenül attól, hogy Mastercard vagy Visa, betéti vagy hitelkártyáról van szó. Ezzel az Erste a magyar bankok közül elsőként teszi elérhetővé a Google Pay szolgáltatást Visa kártyákra, és elsőként kínál kártyaplatform-független megoldást a mobilfizetésre Android és iOs rendszereken egyaránt. Jelenleg Magyarországon a K&H ügyfelei használhatják a Google Payt Mastercard bankkártyával, a CIB kliensei pedig Visa kártyával tudják igénybe venni.

A mobilfizetési megoldások rendkívüli biztonságot garantálnak a felhasználóknak, fizessenek akár bolti terminálnál, online áruházakban vagy az applikációkon keresztül. Az érintésmentes fizetés során a készülékek biometrikus azonosítása is növeli a biztonságot, miközben a felhasználók számára a tranzakciók egyszerűek és gyorsak maradnak.

„Az Erste Bank törekszik arra, hogy ügyfeleinek teljes körű, nemzetközileg elterjedt mobilfizetési szolgáltatást kínáljon, válasszanak akár android, akár ios alapú telefont vagy bármely nagyobb kártyatársaságot” – hangsúlyozta Harmati László, a pénzintézet lakossági üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese. A bank a Google Pay bevezetésétől a mobilfizetések még gyorsabb terjedését várja. A megoldás egyszerűsége és biztonsága, a fizetési lehetőségek szélesebb tárháza olyan felhasználói élményt kínál, amely megsokszorozza a mobilfizetés arányát.

Sokkal több ügyfelet érint, mint az Apple Pay

Magyarországon az androidos készülékek száma mintegy ötszöröse az Apple-nek, egyelőre mégis az utóbbi ügyfélkör sokkal aktívabban használja a mobilfizetési megoldást. Az Ersténél jelenleg a tokenizált kártyák és ügyfelek 60 százaléka az Apple Payhez köthető, míg az aktív eszközöknél még magasabb, 70 százalékos a megoldás részesedése. Ráadásul az Apple Pay használók háromszor olyan gyakran fizetnek mobillal vagy kártyával, mint a bank eddigi saját androidos mobilfizetési alkalmazását letöltő ügyfelek – emelte ki Bek-Balla László, az Erste Bank digitális csatornák és contact center vezetője, aki ezért várja a Google Pay bevezetésétől az aktivitás növekedését. A mobilfizetési megoldások terjedését segíti, hogy az Erste üzleti kártyáinál is elérhetővé válnak a nagy nemzetközi mobilfizetési megoldások.

A Google Pay bevezetésével válik még teljesebbé az Erste digitális platformja, a George is. Az idén februárban bevezetett George felhasználóinak száma fél év alatt meghaladta a félmilliót, az Erste Banknál a digitálisan aktív ügyfelek aránya a tavaly év végi 54 százalékról közel 60 százalékra emelkedett. Az ügyfelek 70 százaléka használja a mobilalkalmazást, sőt 50 százaléka már csak mobilon bankol George-dzsal, és ügyfelek fele legalább minden negyedik nap belép a platformra. Míg a régi mobilbanki applikációt az ügyfelek átlag havi 12-szer használták, addig a George Appot havi 15 alkalommal, a tranzakciók száma pedig a duplája a korábbi netbanki és mobilbanki felületen mértnek.

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően George új fizetési funkciókkal is bővül: képes már a számlaszámokat egy számlalevélről egyszerűen beolvasni, scannelni, vagy QR kód alapján megtalálni. Míg az online pénzügyi piactér, a George Store folyamatosan gyarapodó kínálatában nem csak új számlát, kártyát vagy hitelkártyát lehet igényelni, de értékpapírszámlát is nyithatnak az ügyfelek, és állampapírokat illetve befektetési jegyeket is vásárolhatnak a mobiljuk segítségével.