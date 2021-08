A hazai egyetemisták és főiskolások kétharmadának nyári terveit alakította át részben vagy teljesen a koronavírus-járvány, míg harmaduk elképzeléseit semmiben nem befolyásolta a pandémiás helyzet – derül ki az Erste Bank 18-25 év közötti diákok körében végzett felméréséből. A pénzintézet immár második éve kérdezte meg a hallgatókat arról, milyen terveik voltak a szünidőre, illetve arról, hogy végül mi valósult meg az elképzelésekből.

Tavaly még a válaszadók 84 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a covid-19 hatással volt a nyári szabadságra, és mindössze 13 százalék számolt be arról, hogy nem befolyásolta azt – vagyis idén már sok egyetemista és főiskolás nagyobb rutinnal, a pandémiás helyzetről szerzett tapasztalattal felvértezve tervezte meg a nyarat – ismertette az Erste kutatási szakértő csapata által készített felmérés eredményeit Gémes Zita, az Erste Bank lakossági számlatermékekért felelős vezetője. A válaszadók 64 százalékának voltak előzetes tervei a nyár eltöltésére (ez nem változott tavalyhoz képest), a legtöbben idén is strandolással és barátokkal képzelték el a nyarat: 48 és 47 százalék, igaz, tavaly még 70 százaléknak voltak hasonló tervei.

Kevesebb utazást terveztek

A kutatásból az is látszik, hogy a fiatalok mintha otthonülősebbekké váltak volna: a filmek és sorozatok otthoni nézése a múlt évinél valamivel népszerűbb lett: 2021-ben 35 százalék, 2020-ban 39 százalék számolt ezzel. A tavalyinál kevesebben is terveztek belföldi nyaralást családdal vagy barátokkal, de külföldi útban is sokkal kevesebben gondolkodtak. Idén a koncertek sokkal kisebb arányban szerepeltek a tervek között, mint tavaly: 2021-ben 18 százalék számolt ilyen programmal, 2020-ban még 37 százalék. Fesztiválokra most 12 százalék tervezett menni, korábban 27 százalék – pedig idén már nem kellett lemondani ezeket a rendezvényeket, míg 2020-ban a teljes nyári fesztivál- és koncert szezont elvitte a pandémia.

A megkérdezett egyetemisták és főiskolások jellemzően maguk kívánták finanszírozni szabadidős tevékenységeiket rendszeres jövedelmükből (idén 40 százalék, tavaly 51 százalék). Diákmunkát az idén 24 százalék tervezett, és végül 23 százalék vállalt is, de tavaly is hasonló, egy százalékpontos volt a különbség a tervezett és a megvalósult diákmunka között. A megtakarított pénzből 21 százalék finanszírozta a nyarát.

Az Erste diákcsomag része a CélBetét megtakarítási számla, amelyre alkalmilag vagy havi rendszerességgel is át lehet vezetni összegeket. A George Weben, George Appban vagy a NetBankban minden diákszámla tulajdonos megnyithatja, és céljainak megfelelően elnevezheti megtakarítási számláját, így nyomonkövetheti megtakarításai alakulását és látja, mennyit kell még félretennie a jövő nyári tervekre – tette hozzá Gémes Zita.