A Tom Ford divattervező által alapított luxusmárka a héten exkluzív tárgyalásokat kezdett az Estée Lauderrel, és az üzletet akár már hétfőn bejelenthetik. A Tom Ford felvásárlása lenne az Estée legnagyobb és legújabb tranzakciója, azután hogy tavaly a kanadai Deciem szépségipari csoport teljes ellenőrzését szerezték meg mintegy 1 milliárd dollárért.

Augusztus elején a Wall Street Journal arról számolt be, hogy az Estée tárgyalásokat folytat a luxusmárka megvásárlásáról egy akár 3 milliárd dolláros üzlet részeként. A WSJ később úgy értesült, hogy a francia luxuscsoport, a Kering szintén előrehaladott tárgyalásokat folytat a divatmárka megvásárlásáról, versenyezve az Estée-vel.

A Tom Ford márka leginkább a férfi ruháiról ismert, de női konfekciókat, táskákat, kozmetikumokat és parfümöket is gyárt. A lépés segíthet a MAC rúzsgyártó tulajdonosának megerősíteni luxusüzletágát, amely már most is high-end illatokat és bőrápolási termékeket tartalmaz – írja a Reuters.

Az olyan amerikai luxus és szépségápolási termékeket gyártó vállalatok, mint a Ralph Lauren és az Estée eddig elhárították az infláció hatását, mivel a tehetősebb vásárlók továbbra is a csúcskategóriás ruhákra és lábbelikre költenek.