A törvény adott és világossá teszi, hogy katával nem folytatható futártevékenység az elmúlt években megszokott módon - írta közleményében a Foodpanda, amely összehasonlította a parlament által szigorított kata-törvény után az adózási lehetőségeket. A kata kiesésével élethelyzettől függően választható az átalányadózás, a vállalkozói jövedelem szerinti adózás, valamint vizsgálják a további lehetséges együttműködési formákat.

A fizetendő adóterhek egyéni helyzettől függően emelkedhetnek, de egyes esetekben akár csökkenhetnek is. A könyvelői költségterhek azonban mindenképpen emelkedni fognak. A kalkulációkhoz és az átálláshoz a Foodpanda minden támogatást megad partnereinek – közölte Juhász István, a Foodpanda Magyarország ügyvezetője.

Hírlevélben gyűjtötték össze a tudnivalókat a partnereiknek, "legyen szó diákként, mellékállásban vagy éppen főállású vállalkozóként futárkodó partnerről".

A Foodpanda mindig a hatályos jogszabályok, illetve a jogalkotó szándéka szerint működött és kíván működni a jövőben is - hangsúlyozta a cég a közleményében

A Woltot is meglepte a változás

„A katás adózási forma megváltoztatása két héttel ezelőtt váratlanul ért minket is, a határidők rövidsége miatt pedig korlátozottá vált, hogy milyen lehetséges megoldásokat kínálhatunk a velünk együttműködő futár partnereink számára szeptember elsejétől" - írta a Forbes megkeresésére Tajta Ákos, a Wolt regionális ügyvezető igazgatója.

Szakemberekkel konzultálva arra jutottak, a katázás a továbbiakban nem választható a futároknak, más adózási formára kell áttérni. A legtöbbjüknek valószínűleg ez az átalányadózás lesz, ami a katához képest több adminisztrációt igényel.

A legtöbben nem főállásban futárkodnak

Egy átlagos Wolt futár partner csak havi 43 órát dolgozik futárként, ami azt jelenti, hogy ezt a tevékenységet nem főállásként végzi, sok köztük például a diák - többféle verzió lehetséges, kinek milyen változást jelent egy új adónem – közölte az ügyvezető. „Lesznek olyanok, akiknek lényegesen kedvezőtlenebb lesz a helyzetük, de olyanok is, akik akár még jobban is járhatnak.”

Igyekeznek minden segítséget megadni a futárok számára a zökkenőmentes átálláshoz. A Wolt Magyarország is kiemelte, hogy "mindig is tiszteletben tartotta és most is tiszteletben tartja az összes törvényt, Magyarországon bejegyzett cég, és minden adót a vonatkozó törvények szerint megfizet".