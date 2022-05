A Daisuke márkát Szelei Szabolcs és Daisuke Tanaka alapította azzal a céllal, hogy Latin-Amerika legjobb minőségű speciality kávéit etikus és fenntartható módon termessze, majd hozza el Magyarországra. Minden farmerüket személyesen ismerik, törődnek velük és munkásaikkal is, akik tisztességes bért kapnak, ezáltal méltó munkakörülmények között dolgozhatnak. A programban résztvevő - többek között kolumbiai, panamai, el salvadori, nicaraguai - ültetvényeknek komoly szabályokat kell betartaniuk, a gyermekmunka ezeken a farmokon ismeretlen fogalom, cserében a legjobb, fenntartható módon termelt kávébabokat adják a hazai közönségnek.

„Hiszünk abban, hogy akit ismerünk, azt nem akarjuk kizsákmányolni. Igazságos kereskedelmen alapuló rendszerünkkel a termelőt és a vásárlót is szolgáljuk. Közösséget építünk olyan emberek számára, akiknek a minőség és a termék mögött húzódó misszió, a „purpose” is fontos. Ahogy azt egyik farmerünk, Fernando Lima mondja: a kávé egyesíti a világot” - mondta el Szelei Szabolcs cégvezető.

Kapcsolódó Nagy bírságot vetettek ki a túl drága olasz kávé miatt

A megnyitón Litkai Gergely is részt vett, a fenntarthatóságot rendkívül fontosnak tartó humorista elmondta, hogy a kávétermesztésben nemcsak a természet, hanem a munkaerő kizsákmányolása is rendkívül szomorú, a kényszermunkának, a modernkori rabszolgaságnak számos áldozata van a farmokon. „Erre jó megoldás a Daisuké-nál is alkalmazott közvetlen kapcsolat a termelővel, a hosszútávú, kiszámítható együttműködés, a magasabb felvásárlási árak és a gyermekmunka helyett a munkások gyermekeinek oktatás, a róluk való gondoskodás” – mondta el Litkai Gergő.

A Daisuke japánul hidat jelent, a most megnyílt Café & Wine pedig céljának tekinti, hogy kapcsolatot építsen a speciality-rajongók és a kávéjukat esetleg habosan, tejjel vagy cukorral fogyasztók között. Ahogy az üzlet nevéből is kiderül, a Csemete utcában kézműves borok és egészséges ételek is várják a betérőket.