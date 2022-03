Németországban már hiány van étolajból: a Tagesschau megkeresésére a német Olajosmag-feldolgozó Ipartestület szóvivője elmondta, hogy „jelenleg kevés a napraforgóolaj", már a raktárakban megmaradt készleteket értékesítik, ezek pedig hamarosan elfogynak. Hetek múlva már nem logisztikai problémák miatt lesznek üresek a polcok.

Az ok csak részben az orosz-ukrán-háború: ugyan a világ napraforgóolaj-exportjának bő háromnegyedét Ukrajna és Oroszország adja, ebből a háborútól sújtott Ukrajna az összes export felét biztosítja, ahol most a harcok miatt az áprilisi vetés szinte ellehetetlenül. Viszont még a készletek lefednék a német igényeket, de az emberek az üres polcokat látva pánikfelvásárlásba kezdtek, ha új szállítmányok érkeznek. Emiatt egyes szupermarketek és diszkontok már vásárlási korlátot vezettek be: néhány németországi Penny üzletben vásárlásonként csak egy üveg olajat lehet venni, a Rewe pedig a napraforgó-, a repce- és sütőolaj vásárlását is korlátozta.

Az Rtl.hu-t arról tájékoztatták a nagyobb magyar kiskereskedelmi láncok, hogy itthon nincsenek készletgondok, de az ár jelentősen megugorhat hamarosan.

Az Aldi Magyarország közölte, hogy az árstop és az orosz-ukrán konfliktus hatására megnőtt egyes cikkek – így az étolaj – iránti kereslet, de felhalmozó vásárlásokat nagyobb számban egyelőre nem tapasztalnak. A beszállítóik szerint biztosított az ellátás. Viszont a vásárlók így is csak háztartási mennyiséget vásárolhatnak minden termékből, erre az üzletben kihelyezett plakátokkal is felhívják a figyelmet.

A Penny szerint a termékeik kétharmada hazai beszállítóktól érkezik, ezért az egyes nemzetközi piacokon tapasztalható fennakadások egyelőre kevésbé érintik őket. Előfordulhat átmeneti készlethiány néhány cikk esetében, de nem hosszabb és tartósabb, mint korábban bármikor. A lánc is kéri a vásárlókat, hogy ne kezdjenek el értelmetlen felhalmozásba.

A Tesco áruházaiban sincs olajhiány. Jelezték, hogy bár áru van, az árak jelentősen változhatnak úgy is, hogy Magyarország maga is exportőr. Ugyanis ha valamiből kevés van a piacon, annak az ára megnő. Ugyan a kormány árstopot vezetett be január 12-én az étolajra, de ha májusban vége lesz az árbefagyasztásnak, a magyar boltokban akár 1000 forintot is elkérhetnek egy liter étolajért a lánc szerint.

Raskó György agrárgazdasági szakértő már a múlt hónapban erre figyelmeztetett a Napi.hu-nak adott nyilatkozatában, szerinte az árstop lejártával a magyar fogyasztók megtudják, hogy mik az európai árak.