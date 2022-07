Az Európai Unió szankcióit egyre többen kritizálják, de valójában még sem az olaj-, sem a szénembargó nem lépett még hatályba. Az energiaválság ráadásul nem is most kezdődött, és az Európai Bizottság tanácsadói már régen azon az állásponton vannak, hogy vagy az EU vezet be büntetőintézkedéseket, vagy Oroszország öli meg Európa energiaimportját. Mindeközben hiába kötnének békét a felek, a szankciók évekre velünk maradnak, tehát kár lenne ettől várni a világgazdaság talpra állását, mint azt az Orbán-kormány hangoztatja.