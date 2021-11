2022. január 1-jétől az MKB-Euroleasing, a Budapest Lízing, a Takarék Lízing valamint a Budapest Bank Autófinanszírozási üzletága az Euroleasing Zrt.-re átnevezett MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.-ben folytatják tevékenységüket, Euroleasing márkanév alatt. Az új ügyletek kötése döntő részben az Euroleasing egységes rendszerében valósul majd meg, míg a korábban létrejött finanszírozási szerződéseket a Magyar Bankholdinghoz tartozó társaságok továbbra is maguk kezelik.

A Magyar Bankholding négy lízingtársasága 2020. év végén az újonnan kihelyezett összesített lízingállomány alapján 20 százalékot jelentősen meghaladó piaci részesedést tudhat magáénak. A gépjármű- és mezőgazdasági gép lízing szegmensekben még magasabb, 30 százalék feletti piaci részesedéssel rendelkezik.

Az együttműködés erősítésének első eredményeként idén októberben a lízingcégek összehangoltan léptek piacra a Széchenyi Kártya Lízing GO! termékkel. Továbbá az érdeklődő ügyfelek már a Takarékbank egyes fiókjain keresztül is jelezhetik autólízinggel kapcsolatos igényüket, ugyanis elérhetővé vált számukra az MKB-Euroleasing gépjárműlízing konstrukciója, a Lízing+ ezen az értékesítési csatornán keresztül is.

További előnyt jelent, hogy 2022. januártól az Euroleasing gépjármű-, mezőgazdasági gép-, nagyhaszongépjármű- és általános gép finanszírozási termékeinek teljes köre megjelenik a Budapest Bank és az MKB Bank országos fiókhálózatában. Az egységesített üzleti megoldásoknak köszönhetően az ügyintézés is egyre egyszerűbbé és gyorsabbá válhat majd.

„A Magyar Bankholding lízing leányvállalatai önállóan is meghatározó szerepet töltenek be a hazai vállalatok finanszírozásában, együtt pedig olyan szereplőként jelenünk meg majd a piacon, amely a fejlődés motorjaként minden szegmensben a legversenyképesebb szolgáltatást nyújtja. A fejlesztések és a mérethatékonyság eredményeként ügyfélkiszolgálásunk még hatékonyabbá és gyorsabbá válik, szakértőink pedig egyesült erővel támogatják ügyfeleinket a legjobb finanszírozási konstrukciók kidolgozásával” – nyilatkozta Vály Judit, a Magyar Bankholding Lízing vezetője.