„[Az ukrán elnöknek] Zelenszkijnek szüksége van arra, hogy ritkábban mondjuk neki, hogy ő egy hős, és több fegyvert adjunk neki a harchoz” – nyilatkozta Josep Borell, az Európai Bizottság külügyi főtárgyalója szerdán az Európai Parlamentben. Szerinte a dicsérgetés helyett sokkal fontosabb lenne, hogy megfelelő támogatást adjanak az ukrán népnek és hadseregnek.

Nyomást gyakorolni Oroszországra és felfegyverezni Ukrajnát. Segítsük őket, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítsük őket, hogy felvegyék a harcot a megszálló erőkkel szemben - mondta Borrell.

Közel 1 milliárd eurót adtunk Ukrajnának. Ez soknak tűnhet, de 1 milliárd euró az, amit [Vlagyimir] Putyinnak fizetünk minden nap az általa biztosított energiáért. A háború kezdete óta 35 milliárd eurót adtunk neki, szemben azzal az 1 milliárd euróval, amit Ukrajnának adtunk, hogy felfegyverezze magát

– emelte ki az Euronews szerint Borell a visszásságot az EU-s politikában.

Érvelésével erősíteni próbálta azt az álláspontot, hogy az orosz energiahordozók is váljanak a szankciók célpontjává, még akkor is, ha az ukrajnai háború miatt nyilvánvalóvá vált, hogy az EU mennyire függ az orosz olajtól, gáztól és széntől. A legtöbb tagállam teljes mértékben támogatja, hogy büntessék Oroszországot, kerüljön tiltólistára a földgáz- és olajimport is. A kezdetben vonakodó Németország és Olaszország is beállt már a sorba, ahogy Dánia is engedett.

A sorból a legerősebben Magyarország lóg ki: Orbán Viktor miniszterelnök szerdai nemzetközi sajtótájékoztatóján azt is elmondta, hogy a kormány kész rubelben fizetni a földgázért a Gazpromnak, ha abban kell fizetni. Ez viszont a legtöbb EU-tagállam számára elfogadhatatlan.

Tavaly az EU több mint 99 milliárd eurót költött az orosz foszillis energiahordozókra. Az pedig mostanra világossá vált, hogy a súlyos veszteségeket elszenvedő orosz hadsereg ukrajnai agresszióját lényegében az Európai Unió finanszírozza az energiahordozók megvásárlásával.

A vita még intenzívebb lett, miután jelentések láttak napvilágot a Kijevhez közeli Buka külvárosában a civilek ellen elkövetett válogatás nélküli gyilkosságokról.

Az Európai Bizottság által kedden délután bemutatott új szankciócsomag az orosz szén behozatalának betiltását javasolja, amely mintegy 4 milliárd eurót jelent, és a legkönnyebben helyettesíthető szállítást jelenti. Viszont várhatóan ezt is augusztus közepéig elnapolja az államszövetség.

„Függetlenségünk, energetikai autonómiánk a megújuló energiától függ, és most először fog kezet a geopolitika és az éghajlatváltozás egy közös cél érdekében” – mondta még Borell az EP-ben, aki ígéretet tett a szénbehozatal szankcionálására. A Bizottság közölte, hogy dolgozni fog az olajjal kapcsolatos intézkedéseken, amelyért az EU évente több mint 70 milliárd eurót fizet, de nem tett említést a gázról, amelyre a blokk több mint 16 milliárd eurót költ.

A legújabb intézkedéseket most a 27 tagállam vitatja meg, amelyeknek egyhangúlag kell jóváhagyniuk azokat.