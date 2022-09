A földgáz ára tovább emelkedett csütörtökön, mivel a kereskedők azt mérlegelték, hogy az energiaválság megfékezésére tett európai lépések elegendők lesznek-e ahhoz, hogy elkerüljék a téli gáz- és energiahiányt, vagy hozzá kell szokni az áramkimaradásokhoz.

Az ICE TTF adatai szerint az irányadó határidős jegyzések akár 12 százalékot is ugrottak csütörtökön napközben.

Az Európai Bizottság radikális beavatkozási terve 140 milliárd euró (57 000 milliárd forint) plusz bevételt jelentene, amelyet az energiacégekre kivetett különadóból szednének be, majd ezt az összeget a leginkább rászoruló családoknak, háztartásoknak fizetnék ki. Brüsszel tervének része az energiafogyasztás csúcskeresletének kötelező korlátozása és a likviditás növelése is. Az intézkedések végrehajtásának módja azonban továbbra is bizonytalan, mivel a tagállamok megosztottak, és egyhangúlag kellene támogatniuk a Bizottság terveit.

Az importált gáz árának korlátozására vonatkozó javaslatot konszenzus hiányában elvetették. A tervek nem tartalmaznak arra vonatkozó megoldásokat sem, hogy miként lehetne növelni a kínálatot a piacon, amely az orosz szállítások leállítása óta szűkös. A német energiaügyi szabályozó hatóság figyelmeztetett, hogy hideg tél esetén "hullámokban" hiány léphet fel az országban – írja a Bloomberg.

A pánikból már kitáncolt a gázpiac

A TTF októberi szállítási szerződéseinek ára csak 4,65 százalékkal volt magasabban délelőtt 10:30-kor, mint a napkezdéskor. A novemberi kurzus már 5 százalékkal ugorva a 237,415 euró/megawattóra szinten áll.

A decemberi referenciaár viszont 4,99 százalékos emelkedésben van csak, így most 238,98 eurón áll az árfolyam. A fronthavi szerződéseknél már rendeződni látszik a pánikszerű vásárlás, így az áremelkedés is visszaesett a korábbi 15 százalék közeli szintekről.

A rezsicsökkentés korlátozásával bevezetett lakossági piaci árat meghatározó CEEGEX csütörtöki gáznapjára szóló szerződések árai csaknem 10 százalékot emelkedtek, a referenciaár 201,01 euró volt megawattóránként, de a súlyozott átlagár viszont 205,39 eurón állt csak. A kereskedett mennyiség, viszont alacsonynak tekinthető, tehát a következő időszakban akár gyors és szélsőséges változások jönnek.

Az a tény, hogy nem beszélnek a gázárplafonról, némi kockázatot vesz ki a piacból

– mondta James Huckstepp, az S&P Global Commodity Insights EMEA gázelemzési vezetője. „A végfelhasználók támogatására vonatkozó tervek pedig megkérdőjelezik a keresletrombolási feltételezéseket” – adott magyarázatot arra, hogy ez részben éppen árfelhajtó hatású.

Az is növeli a gázkereskedők aggodalmát, hogy a profitjukat adóztatják, ezért most kényszeresen próbálnak készleteket felhajtani, készülve arra, hogy a jövőben csak veszteségesen tudnak majd vásárolni.

Hogy állnak a gáztárolók?



A hangsúly továbbra is a tárolási szinteken marad. A Gas Infrastructure Europe szerint az európai készletek körülbelül 84 százalékon vannak, ami valamivel az ötéves átlag felett van, Németországban pedig 89 százalékon állnak. A hatékony keresletcsökkentő intézkedések egyre fontosabbak lesznek, ha akut energiahiányos helyzet alakul ki – mondta Stefan Ulrich, a BloombergNEF elemzője.

Áramszámla kalkulátor A normál áram havi éves B éjszakai áram havi éves Kiszámol